Regione: ecco la bussola per i fondi europei

Oltre un miliardo di euro di fondi europei valgono la pena di un pomeriggio passato ad ascoltare le relazioni di 5 assessori regionali? Sì: ieri in Provincia la sala del consiglio è rimasta piena di sindaci, amministratori, imprenditori, fino all’ultimo intervento in programma che è stato di Alessandro Panico, coordinatore Svem Marche, il braccio operativo della Regione in fatto di opportunità di crescita economica e innovazione. Quello di quest’ultimo è stato molto apprezzato perché ha dato indicazioni pratiche su come venire meglio a conoscenza dei bandi.

In particolare, a breve, la Svem pubblicherà un portale dove per avere risposta di opportunità di finanziamento si potrà, per esempio inserire il codice di avviamento postale: verranno evidenziate le opportunità comune per comune; oppure il codice Ateco che porterà in evidenza le opportunità secondo l’attività. Per gli enti locali, in particolare, la Svem organizzerà incontri di divulgazione e totoraggio mirati. Ieri ad aprire il confronto, ideato per illustrare per sommi capi gli assi di finanziamento della programmazione europea 20212027 è stato l’assessore regionale alle politiche comunitarie Goffredo Brandoni. "I fondi di coesione – ha esordito – sono legati al cofinanziamento che la Regione può mettere: le Marche hanno messo 140 milioni di euro. Siccome esiste un moltiplicatore di 1,6, vuol dire che queste risorse attiveranno investimenti per 882milioni di euro. A questi bisogna aggiungere altri fondi complementari, per cui la Regione Marche, in seno alla programmazione europea ha una cifra importantissima: un miliardo e 36 milioni di euro. Ci sono diversi assi, varie misure che interessano piccole e medie imprese, gli enti locali, il credito alle imprese. La questione è fare sistema perché tutti i livelli della comunità possano cogliere le opportunità di questo polmone fondamentale per lo sviluppo economico".

"Ci sono 30 milioni di euro per favorire l’accesso al credito delle imprese abbattendo i tassi di interesse – ha spiegato l’assessore Andrea Antonini – venendo incontro alle esigenze dei territori. Particolare attenzione, dunque, alle pmi con il 55% delle risorse del Fesr (circa 310 milioni) destinato all’innovazione di processo e di prodotto, all’internazionalizzazione, allo sviluppo di start up innovative e a modelli di business rispettosi dell’ambiente e delle risorse. Altri 220 milioni sono destinati efficientamento energetico delle imprese, delle aree produttive, degli edifici pubblici e alla mobilità sostenibile. Sono in uscita, da qui al prossimo mese di aprile, due nuovi bandi rivolti a tutte le imprese a sostegno, rispettivamente, di progetti di ricercasviluppo e di progetti per l’innovazione e diversificazione di prodotto e servizio".

L’assessore Stefano Aguzzi ha parlato dei 600 milioni di euro che serviranno alle politiche attive del lavoro: "Formazione per i giovani, ma anche formazione continua per gli adulti visto quanto è volubile la situazione del mercato occupazionale – ha detto Aguzzi che ha anche rassicurato i sindaci riguardo i fondi per la difesa del suolo –. Al dissesto idrogeologico e alla difesa della costa sono garantiti 50milioni di euro; 10 milioni di euro sono per il rinnovo delle reti idriche; 9 milioni per il rafforzamento della depurazione".

Solidea Vitali Rosati