Regione, le mance a fondo perduto. Pesaro al palo: richieste bocciate

Sono soldi regionali concessi in modo diretto. Tu chiedi, io do, se mi va. Sono milioni. In passato andavano alle associazioni, ora non più. La giunta di centrodestra li spende in favore dei Comuni o Ast, accogliendo o meno le richieste dei consiglieri regionali. Martedì è previsto il voto in consiglio regionale su tutti gli esborsi ma l’esito è già scontato. Le richieste presentate dall’opposizione sono state tutte azzerate, o quasi (si salva un contributo per la linea Gotica con 20mila euro) ma per Pesaro Capitale della cultura 2024 sono arrivati 500mila euro invece di 1 milione come promesso. Anzi, Ascoli Piceno che ha perso la corsa con Pesaro, ha già avuto 200mila euro per consolazione. Come ha avuto 50mila euro con la concessione diretta per la Quintana. Nelle Marche, più che pensare a Pesaro Capitale della cultura, si preferisce viaggiare a basso voltaggio verso altri lidi.

Soldi in arrivo per 40mila euro utili per costruire un campo di bocce a San Silvestro di Fermignano, a Cagli la fontana di piazza Matteotti ha bisogno di manutenzione per 15mila euro, a Pieve di Cagna arrivano 10mila euro per il "centro storico", oppure servono spogliatoi al palatrave a Fano: in arrivo 40mila euro. Sempre a Fermignano, altri 10mila per il campo di beach volley a Bivio Borzaga. Altri 5mila euro concessi allo stesso Comune per migliorare il belvedere del complesso ponte e torre medievale. Questo tasto che basta spingere per far arrivare i soldi, non funziona con i consiglieri di opposizione. Biancani del Pd ad esempio, ha chiesto 40mila euro per "Terre e motori" a Pesaro e gli hanno risposto di no, altri 400mila euro per la difesa della costa a Levante-Sottomonte, altro no, altri 500mila euro per evitare il crollo del tetto dell’ex manicomio di proprietà regionale, sono stati bocciati, stesso destino per ulteriori 20mila euro per la fondazione banco alimentare in favore delle famiglie in difficoltà, perché gli attuali 40mila non sono sufficienti. Stessa sorte per la consigliera Marta Ruggeri che aveva chiesto 50mila euro per istituire un gruppo di autoconsumo energetico, che non ha avuto fortuna. No a 50mila per la promozione del libro e della lettura, 30mila per promuvere la cultura della fisarmonica e 60mila per il contrasto al bullismo, e altrettanti per la psicologa in classe.

Ma ci sono stati anche i sì, eccome. La giunta ha voluto e finanziato direttamente la festa dedicata a Valentino Rossi, Tavulliavale, del 7 settembre scorso. Per la riuscita, sono stati concessi al comune di Tavullia 100mila euro a fondo perduto. E deve spenderli tutti. Non è il solo caso: per la Tirreno-Adriatico sono stati concessi 80mila euro, altri 70mila euro al comune di Fermo per il campionato italiano di calcio primavera, finanziata anche la canoa di Ancona. Tornando alla nostra provincia, per l’anno prossimo, sono stati concessi 1.411.255 euro per l’ospedale di Mombaroccio, altri 500mila per l’ospedale di Pesaro ai fini del risparmio energetico, 2 milioni per la riqualificazione degli ospedali, oltre un milione per bloccare la proliferazione dei cinghiali, promessi 50mila euro del 2023 per il rifugio della comunanza agraria di Apecchio, 50mila euro per l’Università di Urbino, altri 50mila andranno a Colli al Metauro per la riqualificazione degli spazi pubblici, a Gradara invece c’è da rifare l’illuminazione per 250mila euro.

Ma ci sono soldi non solo per costruire ma anche per abbattere. Stanziati 100mila euro per la demolizione di un ex cinema a Belvedere Ostrense, in provincia di Ancona. Chissà di che dimensioni sarà. Per Pesaro invece, stanziati 9.795 euro per la foce del Foglia. Nulla a che vedere con i 50mila euro stanziati per il comune di Fano affinché si limiti a "monitorare" l’ambiente del fiume Arzilla. Direbbe Verdone: "In che senso?"