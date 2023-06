Regione Marche, M5S, "Risanamento Campus Pesaro non può più essere rimandato"

"Il risanamento degli edifici all’interno del campus scolastico di Pesaro, abitato da oltre 4mila studenti non è più rimandabile: la Regione e l’assessorato all’edilizia scolastica, facciano la propria parte". Marta Ruggeri, capogruppo M5S in consiglio regionale (foto), raccoglie l’appello lanciato dalle scuole pesaresi e rilancia. "E’ evidente ormai da anni che il Campus ha fame di aule, laboratori all’altezza dell’offerta formativa delle nuove generazioni – rimarca la consigliera che ricorda la presenza, in loco, di container prefabbricati sfruttati per dare un tetto a quattro classi che altrimenti sarebbero state senza aula –. Oltre alle criticità dimostrate, da sei mesi a questa parte, dal liceo Marconi e dal Bramante Genga è inaccettabile che si temporeggi ancora su interventi fondamentali che eliminino infiltrazioni e ristagni d’acqua estremamente dannosi. Per il prossimo anno il fronte è peggiorato: secondo i dati pubblicati sulla stampa e confermati dal direttore generale della Provincia Domenicucci, rischiamo di avere a settembre 200 studenti senza un’aula dove andare. E’ certo che per affrontare la questione, visti i tempi tecnici che qualsiasi provvedimento richiede, sia fondamentale muoversi da subito. Con una interrogazione solleciterò il coinvolgimento del Consiglio regionale allo scopo di aprire un dibattito funzionale a vedere se può esserci possibilità di individuare fondi ad hoc: penso, per esempio, all’Obbiettivo strategico 4 dei fondi europei FESR. È evidente che la situazione del campus scolastico di Pesaro non è più conciliabile con il normale svolgimento delle attività scolastiche e pertanto necessita di interventi risolutivi, definitivi e tempestivi che possano consentire il normale funzionamento e, contestualmente, evitare il degrado urbano dell’area".