"Regione regala 80mila euro ai cacciatori. Farò un esposto"

"La Regione regala 80mila euro ai cacciatori, presenteremo un esposto alla Procura". A denunciarlo è Gianluca Carrabs, candidato alle elezioni regionali per Avs, in riferimento a un atto firmato nei giorni scorsi dall’assessore regionale Antonio Maria Antonini. Il provvedimento riguarda l’esenzione dal pagamento per le ispezioni sanitarie sugli ungulati abbattuti durante l’attività venatoria e parla di 80mila euro stanziati nel bilancio regionale "per farsi carico delle ispezioni sanitarie, dall’1 ottobre e per tutta la durata della nuova stagione 2025/26 e per tutte le forme di caccia".

Il suo scopo è di "non gravare ulteriormente su cacciatori e operatori faunistici" definendo "qualificante per una gestione efficiente del cinghiale, anche in chiave riduzione dei danni che tale specie provoca all’economia regionale" la presenza di "un’ampia partecipazione di cacciatori e di operatori faunistici autorizzati".

Tale atto, però, per Carrabs rappresenta "uno schiaffo ai marchigiani. Qualcuno lo chiamerà provvedimento tecnico. Io lo chiamo col suo vero nome: un favore elettorale. È l’ennesima attenzione rivolta a un gruppo ristretto e ben riconoscibile, mentre la maggioranza dei cittadini continua a fare i conti con una fragilità quotidiana. Nelle Marche troppe famiglie faticano ad arrivare a fine mese, la sanità pubblica è colpita da tagli strutturali e il sociale arranca. In questo contesto, ogni euro speso dovrebbe essere un gesto di giustizia e responsabilità, invece assistiamo alla solita scorciatoia del consenso facile: la promessa immediata, la politica ridotta a mancia".

"Non è solo un problema di soldi, ma di metodo, di etica pubblica. Perché la politica, quando smette di rappresentare l’interesse collettivo e si piega a favorire pochi, tradisce la sua funzione più nobile. Per questo annuncio la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica. Non per spirito di polemica, ma per ribadire un principio elementare: le risorse pubbliche non si usano per comprare consenso, soprattutto in piena campagna elettorale".

Infine, una nota su come la Regione dovrebbe investire i propri fondi, secondo Carrabs: "Servono più risorse per la sanità, per il welfare, per i servizi educativi, per l’ambiente e per il lavoro. Non staremo in silenzio, perché la trasparenza e la giustizia sociale non sono slogan: sono l’unico modo per restituire dignità alla nostra comunità".

Nicola Petricca