Regione restringe il piano casa. Ingegneri: "Così non va"

Su un punto, a proposito delle nuove regole urbanistiche che sta varando la Regione, il presidente dell’Ordine degli ingegneri Renato Morsiani, non ha dubbi: "Il nostro intervento è tecnico ed è legato al lavoro dei nostri associati e quindi siamo lontani dai partiti, di qualsiasi colore essi siano". Punto centrale è il nuovo piano casa: l’ordine degli ingegneri lamenta il fatto che tutti i suggerimenti che erano stati dati non sono stati presi in considerazione. Da qui un lungo documento: "Dopo che, nella primavera scorsa, la Regione, su pressione del governo centrale, ha rideterminato la scadenza del Piano Casa, l’iter di approvazione della nuova legge regionale di governo del territorio ha subito un’accelerazione giustificata, si diceva, dall’intento, più volte declamato, di porre rimedio a questa scadenza licenziando un testo che contenesse al suo interno un dettato normativo tale da garantire, il proseguo delle premialità volumetriche dell’ (ormai ex) Piano Casa. Negli ultimi incontri la Regione illustrava i principi generali; principi base tutti condivisibilissimi quali: consumo del suolo zero, rigenerazione urbana, riuso del costruito, riduzione degli oneri; un ammodernamento, insomma, che avrebbe dovuto seguire quanto già avviato da altre regioni. In tutto questo è sempre stata pubblicizzata la sopravvivenza degli incentivi volumetrici quali premialità edilizie, mediante l’inserimento definitivo di questi in una normativa di pianificazione regionale. È stata quindi una brutta sorpresa leggere, la prima bozza incompleta dell’articolato, una prima bozza in cui, pur cercando e ricercando, non si trovava nulla dello spirito del Piano Casa se non la sua abrogazione. Si passa difatti da un ampliamento che, in deroga a molte leggi, locali, regionali e nazionali, poteva raggiungere anche il 40% ad un massimo del 20% senza deroghe; con un appesantimento dell’iter burocratico di approvazione del titolo edilizio, che ora dovrà addirittura attendere il parere del Consiglio Comunale, parere che potrà essere rilasciato solo se si individua un non meglio specificato “interesse pubblico nell’intervento”. Inoltre l’incentivo volumetrico risulta subordinato all’ottenimento di risultati di miglioramento sismico e termico del fabbricato che, per come scritti nella norma, risultano di fatto sostanzialmente impossibili da raggiungere nella stragrande maggioranza del costruito. In III commissione consiliare la Federazione Ingegneri, ha lamentato al presidente Luca Serfilippi tutte queste mancanze e questi appesantimenti rispetto alle promesse, non trovando tuttavia terreno fertile al recepimento delle stesse".