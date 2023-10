Regione, si cerca una via d’uscita alla crisi. L’ipotesi: Lucentini nominato sottosegretario

Il centrodestra regionale potrebbe aver trovato la via d’uscita meno dolorosa alla crisi innescata dalla Lega, che comunque lascerà strascichi politici e d’immagine. La soluzione potrebbe essere la sola nomina di Mauro Lucentini, ex parlamentare fermano, a sottosegretario alla presidenza, nuovo ruolo recentemente inserito nello statuto ma non ancora assegnato. Questo basterebbe a evitare il maxi rimpasto finora proposto da Giorgia Latini, segretaria regionale della Lega.