Regione, stop fondi per Pesaro. Caso Anac: sospesi 400mila euro per Rof e Pesaro Capitale

La Regione chiude i rubinetti nei confronti del Comune di Pesaro e del Rossini Opera Festival dopo l’altolà dell’Anac. E il vicesindaco Daniele Vimini se la prende contro la mancanza di fair play da parte della Regione definendo la mossa un "inaudito gioco di squadra anti-Pesaro". I fondi sono stati sospesi in via "cautelativa" e ammontano a 400mila euro: il motivo dello stop, secondo quanto spiegato ieri in consiglio regionale dall’assessore Chiara Biondi, risiede nella delibera Anac n. 119 del 26 marzo scorso. L’autorità anticorruzione ha scritto che Daniele Vimini, assessore alla cultura e vicesindaco, non poteva essere "uno e trino" e cioè non poteva sedere, contemporaneamente, anche sulla poltrona di presidente del Rof e della Fondazione Pescheria.

"Per quanto riguarda le risorse ancora da trasferire – ha spiegato l’assessore Chiara Biondi rispondendo all’interrogazione presentata dai consiglieri Nicola Baiocchi, Simone Livi e Pierpaolo Borroni - al momento risultano ancora da liquidare il saldo del contributo Fus (Fondo unico per lo spettacolo), annualità 2024, pari a 150 mila euro a favore della Rossini Opera Festival per il quale non è stata ancora trasmessa a questo ufficio la relazione a consuntivo e il saldo a favore del Comune di Pesaro di 250 mila euro del contributo per la nomina a capitale italiana della cultura che è stato cautelativamente sospeso dopo l’adozione della delibera di Anac".

"La risposta all’interrogazione conferma pienamente le nostre preoccupazioni – sottolinea il consigliere Baiocchi –: Una situazione grottesca alla quale ancora non si è posto rimedio con le dimissioni dello stesso Vimini dal Rof".

"In Regione un inaudito gioco di squadra anti-Pesaro da Biondi e Baiocchi". È quanto contesta il vicesindaco assessore alla Cultura di Pesaro Daniele Vimini. "L’assessore Biondi scivola senza senso per compiacere l’interrogante Baiocchi. Le affermazioni relative alla sospensione dei contributi alle due fondazioni pesaresi non hanno fondamento giuridico e non sono mai state comunicate al Comune di Pesaro, né agli enti. Andremo fino in fondo di questa grave pantomima, nel rispetto delle istituzioni, il cui principio di leale collaborazione è stato leso oggi in maniera significativa".

Compatto anche il Pd pesarese. "Oggi abbiamo assistito ad un’altra triste rappresentazione di "politica anti Pesaro" da parte del consigliere regionale Baiocchi – si legge in una nota –, che si schiera contro la sua stessa città e probabilmente anche contro chi l’ha votato. Ma esattamente Baiocchi dov’era quando Atim, voluta dal suo Presidente Acquaroli elargiva a ‘sua insaputa’ ben 12 milioni di euro delle tasse dei pesaresi e dei marchigiani per finanziare progetti politici romani senza alcuna rendicontazione, alla luce delle irregolarità evidenziate dalla Commissione?"