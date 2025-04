Regista pesarese e attrice fanese per raccontare i ’segreti delle donne’

La regia è della pesarese Rita Giancola con lunga militanza cinematografica, attrice protagonista è la giovane fanese Melissa Mil, al suo primo lungometraggio, il titolo del film è "Bellezza e segreti delle donne", che sarà proiettato in prima assoluta domenica 11 maggio al cinema "Astra" di Pesaro. Commedia sentimentale e drammatica che ruota attorno al personaggio della giovane ragazza Angelica alle prese con un amore difficile e il sogno, che pare irraggiungibile, di fare l’attrice, il film ha coinvolto oltre 120 elementi italiani e tunisini ed è stato girato fra Tunisia e Italia, a Fano, Pergola, e Varese grazie alle amministrazioni provinciali, istituzioni e commercianti che hanno offerto le "location". A realizzarlo è la produzione indipendente Rita Giancola – Manrico Caldari – Giancarlo Guastalla, che figurano anche fra gli interpreti.

La pellicola, come ricordato dallo stesso Caldari in conferenza stampa, è stata selezionata per il Festival del Cinema di Salerno. "La prima stesura – dichiara la regista - è nata molti anni fa, ma ha preso forma più concreta nel periodo della pandemia, quando si apprendevano notizie drammatiche sui ‘femminicidi’. Inizialmente doveva essere girato totalmente in Italia poi l’incontro con l’attore Giancarlo Guastalla alla, Mostra del Cinema di Venezia ha dato una svolta diversa al film e, riadattata la sceneggiatura, siamo partiti per la Tunisia".

Biglietti in vendita su liveticket.it dal 3 maggio o direttamente al cinema "Astra dalle 17,30 di domenica 11.