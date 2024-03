Regolamento di polizia urbana rifatto dopo novant’anni

Dopo 90 anni il Comune ammoderna il Regolamento di Polizia urbana datato 1936. Ieri l’assessore Enzo Belloni ha portato in giunta una delibera che approderà in Consiglio comunale: "Oltre a svecchiare un codice, diventato obsoleto e poco “reattivo” alle esigenze attuali, la delibera è anche un importante atto di semplificazione. Il Regolamento 2024, infatti, riduce da 175 a 38 gli articoli, mantenendo le disposizioni dedicate alla “convivenza sociale” inserite nel 2017". Tra le novità introdotte ci sono "le disposizioni per regolamentare i cantieri rumorosi nella zona mare e in centro storico; quelle per la pulizia delle deiezioni animali, in cui si riporta l’obbligatorietà, per i padroni degli amici a quattro zampe, di usare bottigliette d’acqua e sacchetti per pulire". Inserite anche indicazioni per evitare situazioni di bivacco.