Regole fioriere a Pesaro, la stretta anche per i privati: devono essere tutte grigie e non intralciare

Le fioriere ai margini di Piazzale Lazzarini, che saranno rimosse perchè non rientrano ni canoni imposti dal Comune: sono colorate

Pesaro, 29 gennaio 2023 – Stretta sulle fioriere. In nome del decoro i contenitori di fiori e piante nelle aree caratteristiche del centro storico dovranno essere tutte dello stesso colore (grigio antracite); a forma cubica o di parallelepipedo e sopratutto, qualora ingombrino il suolo pubblico, autorizzate da apposita concessione. Ciò vuol dire che alle indicazioni dell’amministrazione si dovrà attenere anche la signora dal pollice verde, con casa in centro storico: se i vasi ingombrano la pubblica via anche la signora dovrà ottenere la concessione e seguire le regole. Quindi addio cocci dal colore di terra cotta e dalle forme diverse dalle previste: andranno sostituiti. Oppure si dovranno ritirare le proprie piante in casa, sul balcone o nelle proprie pertinanze esterne, se si hanno. La novità sarà portata in giunta martedì prossimo dall’assessore Francesca Frenquellucci. "Non vogliamo mortificare la passione del verde in nessuno – spiega l’assessore – ma evitare, come è accaduto in passato che vasi privati occupino la pubblica via complicando la viabilità. Oppure se troppo alte o incolte riducano la visibilità. Da aprile le fioriere private su suolo pubblico non autorizzate verranno rimosse". L’iter quindi, anche per la signora col pollice verde sarà di inoltrare la richiesta...