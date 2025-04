"Regole in anticipo. Così si parte bene"

Credo che la nuova delibera sull’orario dell’ascolto della musica, che soprattutto per la zona Porto, rispetto allo scorso anno, prevede un orario ridotto, sia una soluzione positiva – dice Andrea Tartaglia, presidente del Quartiere Porto-Mare -. Credo inoltre che il fatto che l’ordinanza sia stata pubblicata con netto anticipo rispetto agli anni precedenti sia una buona cosa, perché così i locali possono avere la possibilità di organizzarsi per tempo e magari potrebbero anche esserci delle possibilità di aggiustare il tiro con qualche piccola modifica per la stagione estiva in arrivo ma anche per i prossimi anni. Mi sembra che questa ordinanza vada nella direzione giusta. Bene anche aver comunicato in anticipo rispetto al solito la regolamentazione che riguarda la pedonalizzazione della zona mare nei mesi estivi.