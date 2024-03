Relazioni tossiche. Bruzzone insegna a riconoscerle

A Sassocorvaro Auditore prosegue la seconda edizione della rassegna letteraria ‘I libri di Luisa’ e oggi arriva Roberta Bruzzone (foto), psicologa, criminologa e volto noto della tv per le sue analisi dei crimini più efferati della nostra cronaca nazionale. Alle 11 Bruzzone incontrerà i ragazzi dell’Istituto Omnicomprensivo Montefeltro per dialogare con loro di relazioni tossiche, di social media e di manipolazione affettiva. La sera invece, alle 21 nella la sala del Consiglio comunale nella sede del municipio di Sassocorvaro, si terrà un incontro gratuito e aperto a tutti per riflettere su stereotipi e gabbie culturali, ma anche per imparare a riconoscere i manipolatori affettivi, che possono essere anche fuori dalla famiglia e nel lavoro.

Roberta Bruzzone, che in tanti anni di carriera come profiler ha imparato a individuare al volo queste persone tossiche, prendendo il via dal suo libro "Io non ci sto più: Consigli pratici per riconoscere un manipolatore affettivo e liberarsene" spiegherà le tecniche per riconoscerle e difenderle. L’evento è ad ingresso libero.

fra.pier.