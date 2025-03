Relazioni tossiche. Decine di biglietti alla ex. Arrestato per stalking

Bigliettini con scritto "rivediamoci", "incontriamoci", "parliamo". Un giorno dopo l’altro lei se li ritrovava nella cassetta della posta e nel parabrezza dell’auto, per un mese di fila. Alla fine lui, il frenetico “scrittore“, è stato arrestato sabato scorso accanto alla casa della sua ex, coetanea, nella prima periferia di Pesaro, intorno alle 17, dopo aver posizionato l’ennesimo bigliettino. L’uomo, assistito dall’avvocato Franca Maria Cagli Barone, deve rispondere dell’accusa di stalking aggravato dalla circostanza che tra i due c’era stata una relazione sentimentale. Lei lo aveva già denunciato in precedenza, circa due mesi fa, segnalando comportamenti molesti nei suoi confronti e lui non sapeva di aver ricevuto la querela. Gli inquirenti, quindi, già lo tenevano d’occhio.

Ieri il trentenne, impiegato, come la ragazza, nel settore della ristorazione, ha risposto alle domande del giudice che ha convalidato l’arresto e disposto, come misura cautelare, il divieto di avvicinamento. Dovrà osservare una distanza di 500 metri dalla donna. Il giovane ha riferito in aula che la relazione con la ragazza era finita da alcuni mesi ma che, malgrado questo, aveva cercato un contatto con lei per instaurare rapporto di amicizia, tentare un chiarimento e continuare a vederla. Lei però lo aveva bloccato sulla chat. Lui aveva tentato a scriverle delle mail e, senza riuscire nell’intento di ricevere risposta, aveva iniziato a lasciarle dei bigliettini nella cassetta postale e sulla sua auto. L’arresto da parte della polizia è avvenuto nei pressi dell’abitazione di lei, nel tentativo di mettere l’ennesimo bigliettino. Ne aveva recapitati una ventina, circa uno al giorno, per un mese e questi tentativi quotidiani di contatto lo hanno messo nei guai.