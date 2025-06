Relazioni Urbino-Texas sempre più vive

Lingua Ideale, spin-off dell’Università Carlo Bo, costruisce da anni un ponte tra il Texas e le Marche, accogliendo per la prima volta a Urbino un gruppo di studenti e docenti della Texas A&M University – Corpus Christi (TAMUCC). L’iniziativa rientra in un programma di studi dedicato all’approfondimento del “Made in Italy“ e delle eccellenze artigianali locali, elementi centrali dell’identità e del tessuto economico del nostro territorio. Durante il proprio soggiorno, gli ospiti americani hanno esplorato realtà produttive e laboratori artigiani legati all’enogastronomia e alla manifattura di qualità. Tra le tappe già effettuate spiccano il laboratorio d’incisione artistica di Carla Luminati e l’azienda agraria Guerrieri.

Poi c’è stata la visita alla Saint Andrews di Fano, eccellenza nel mondo della sartoria maschile d’alta qualità, un’occasione di scambio culturale e professionale organizzata da Lucia Silvestrini, responsabile delle attività culturali di Lingua Ideale, insieme alla docente Michelle Evans, della TAMUCC.

"Questa visita è stata un’opportunità unica per far conoscere agli studenti una realtà imprenditoriale di altissimo livello come la Saint Andrews – commenta Silvestrini –. Per noi è anche un tassello importante nella missione di internazionalizzazione dell’Università di Urbino, che si rafforza grazie a collaborazioni come questa". A rendere possibile il dialogo tra le istituzioni e le imprese coinvolte è stato Francesco Guazzolini, responsabile dei rapporti internazionali di Confindustria Pesaro Urbino.

