Renato Claudio Minardi è il nuovo Segretario del Pd fanese, unità per battere il centrodestra

È Renato Claudio Minardi il segretario del Pd fanese. Dopo giorni di incontri e confronti tra IDem, che ha vinto il congresso, e l’area minoritaria di Futuro democratico, ieri mattina l’assemblea ha eletto Minardi come nuovo segretario: 27 i voti a favore (tra cui due esponenti di Futuro democratico) e 9 gli astenuti (tutti di Fd). "Considero l’astensione – ha commentato Minardi – un’apertura di credito verso l’unità sostanziale". L’obiettivo di tutti è puntare ad un maggiore dialogo interno per superare i personalismi e le incomprensioni del passato. L’assemblea ha anche approvato all’unanimità la mozione proposta da Futuro democratico, con alcuni emendamenti. In sostanza nel documento si specifica che il segretario lavorerà "esclusivamente per la comunità e non per una parte" e si sottolinea l’importanza del "rinnovato clima politico interno di ritrovata fiducia e di piena riconoscibilità reciproca". Frasi chiave che dovrebbe aprire una nuova fase sia per la segreteria Minardi, che si dovrà concentrare nella ricostruzione del partito, sia per chi, come Fanesi, aspira a candidarsi a sindaco e a partecipare alle primarie del centrosinistra. Per quanto riguarda gli organismi di partito è stato previsto un riequilibrio del direttivo che sarà composto da 6 persone di IDem e 5 di Futuro democratico. In sostanza Minardi, diventato segretario, sarà sostituito all’interno del direttivo da un esponente di Fd, mentre nella segreteria ci sarà una sostanziale parità tra i rappresentanti delle due aree. In apertura di assemblea il presidente Matteo Radi e la segretaria provinciale Rosetta Fulvi hanno ricordato il segretario Tommaso Della Dora scomparso, a causa di un malore, il 5 maggio di quest’anno. Il padre di Tommaso (in sala c’erano anche la mamma e la zia) ha voluto rivolgere al partito un invito all’unità che, anche Tommaso, considerava indispensabile per battere il centrodestra.

an. mar.