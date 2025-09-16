Renato Zero torna alla Vitrifrigo Arena

di Claudio SalviRenato Zero come Bruce Springsteen: chi lo vede una volta dal vivo poi torna a rivederlo. E’ comune il destino dei fan del Boss con quelli di Renato. Tanti e tanti concerti senza mai stancarsi, ogni volta con un rinnovato entusiasmo; un tasso di fidelizzazione che unisce per analogia due pubblici molto diversi ma con un elemento in comune: quello di vivere la colonna sonora della propria vita accompagnati dalla musica dei loro idoli.

E anche questa volta i "sorcini" marchigiani saranno accontentati perché l’artista romano ha annunciato, tra le date del suo nuovo tour in partenza da gennaio, quella alla Vitrifrigo Arena in programma sabato 28 marzo. Un graditissimo ritorno per i tanti fan del cantante che ieri ha fatto tre annunci in un colpo solo: nuovo singolo, nuovo album e nuovo tour. Cominciamo dal singolo; il nuovo brano intitolato Senza uscito venerdì scorso. Il disco L’orazero è previsto in uscita il 3 ottobre mentre il nuovo tour, come detto, si svolgerà a partire da gennaio 2026. Ad appena 10 mesi dalla conclusione del tour di Autoritratto, Renato Zero torna dunque sui palchi dei palasport italiani dimostrando, a dispetto della non più verde età (il 30 settembre compirà 75 anni), una grande ed inesauribile vivacità artistica. "Sto diventando adulto allegramente – ha scritto su Instagram Renato Zero – ogni volta che sforno un “titolo“, ecco che gli occhi mi brillano di nuovo! Anche questa volta. Evviva".

Appena lo scorso marzo aveva pubblicato altri due nuovi brani per proseguire il suo omaggio ai grandi miti della musica Per sempre noi (I have nothing) e Sarai (At last). Si tratta di un tributo a Whitney Houston ed Etta James. I brani arricchiscono il progetto di Renato Zero, partito a fine 2024 con la release dei tributi a Elton John e Bob Marley.

I biglietti saranno disponibili dal 18 settembre. Il concerto di Renato Zero si iscrive nel già abbastanza nutrito calendario della Vitrifrigo Arena. Si parte con il doppio live di Marco Mengoni (21 e 22 ottobre), tappa del suo tour Live in Europe 2025. Toccherà poi a Giorgia in calendario il 12 dicembre con il suo Palasport Live 2025. Il nuovo anno ci proporrà invece Olly con il suo tour Tutta una vita in programma il 13 marzo. Infine Blanco con il suo primo tour nei palazzetti in scaletta a primavera: il 16 maggio. In mezzo quattro spettacoli dell’intramontabile Notre Dame de Paris, il musical dei musical, in calendario dal 24 al 26 aprile.