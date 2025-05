Renco, ok al bilancio. Utile a quota 4,4 milioni

"Nei prossimi 2-3 anni, il Gruppo Renco prevede di investire oltre 84 milioni di euro in progetti strategici in Italia, somma che si aggiunge ai 20 milioni di euro già investiti nel periodo recente, contribuendo allo sviluppo sostenibile, all’innovazione e alla crescita delle infrastrutture nel nostro Paese". Così Giovanni Gasparini (foto), presidente di Renco Group S.p.A., durante la presentazione del bilancio 2024 che evidenzia un valore della produzione (Vdp) consolidato di 449,1 milioni di euro, rispetto ai 593 milioni di euro del 2023. "Questo calo, previsto e non sorprendente – ha continuato Gasparini – è legato principalmente al ritardato avvio di tre commesse in Italia per cause non imputabili a Renco". L’Ebitda verso terzi è aumentato dal 12,1% nel 2023 al 13% nel 2024. L’utile netto per l’anno 2024 è stato pari a 4,4 milioni di euro. I lavori che hanno implicato la riduzione del valore della produzione oggi sono tutti avviati. Nel 2025 verrà raggiunto un valore della produzione di circa 700 milioni.