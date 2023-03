"Rendicontare i danni, una sfida"

"Nel comunicare la liquidazione di 1.976.428,64 euro relativi alle prime misure di sostegno economico per cittadini e attività di impresa post alluvione – ha dichiarato dopo la comunicazione dei ristori il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini – non possiamo non esprimere forte disappunto e preoccupazione per quelle che sono le procedure di liquidazione. Ancora una volta, nonostante le molteplici istanze e richieste avanzate fin dai primi momenti del post alluvione tutto il carico tecnico ed amministrativo è nuovamente sulle spalle della struttura comunale senza al momento la concreta possibilità, non disponendo di alcun supporto, di poter rapidamente liquidare le somme a cittadini ed imprese dato l’enorme aggravio di adempimenti sulla già gravata ed oberata struttura comunale (tra cittadini e imprese dovranno essere controllate, liquidate ed istruite oltre 250 pratiche)".

"Il Comune – prosegue il primo cittadino – dovrebbe raccogliere dai nuclei familiari e dalle imprese la documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta per il ripristino dell’integrità funzionale degli immobili eo l’acquisto di beni mobili e, nel caso delle sole ditte, per il ripristino degli impianti produttivi e il ristoro delle materie primeattrezzature danneggiate eo distrutte (per le sole imprese risulta necessaria anche perizia giurata di un tecnico competente abilitato all’esercizio della professione per la descrizione e quantificazione dei danni subiti qualora superiori a 20.000 euro). Tutto questo prima di procedere alla liquidazione dei contributi".

am. pi.