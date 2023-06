Reparti accorpati e più infermieri In Chirurgia solo le urgenze

Circa 16 assunzioni di nuovi infermieri a tempo determinato, accorpamento dei reparti di Ematologia con Oncologia e blocco dell’attività chirurgica programmata, che si mantiene solo per le urgenze. Sono queste alcune delle conseguenze del piano ferie, che era già stato definito dal precedente direttore generale Gilberto Gentili, ma che l’altroieri la nuova manger dell’Ast1 Nadia Storti ha comunque voluto comunicare incontrando i sindacati (Alessandro Contadini per la Cisl, Davide Del Fattore per la Cgil e Angelo Aucello per la Uil) e le Rsu. L’incontro si è svolto nell’aula Formazione di Muraglia. Manca ancora un documento ufficiale messo nero su bianco, ma le novità sono sostanzialmente queste e in gran parte ricalcano una prassi in uso anche negli scorsi anni.

Confermata l’assunzione di circa 16 infermieri con contratti a termine semestrali che copriranno le esigenze di tutti gli stabilimenti ospedalieri: Pesaro, Fano, Urbino, Pergola. Non si registrano accorpamenti o riduzione dei posti letto se non quello, a Pesaro, dei reparti di Ematologia e Oncologia, come negli anni passati. Si ferma l’attività chirurgica programmata per il mese di agosto, mentre vengono garantite le urgenze.

Secondo i sindacati, oltre al problema degli infermieri in qualche modo risolto dalle nuove assunzioni, c’è anche una carenza di Operatori sociosanitari per i quali però al momento non sono previsti nuovi inserimenti connessi al piano ferie. "Per quanto riguarda gli infermieri – commenta Contadini della Cisl – siamo soddisfatti perché con queste immissioni ogni dipendente potrà godere delle ferie. Ma permane un grosso problema per le ferie residue: la metà del personale ha ancora una media di almeno 20 giorni del 2022 da smaltire. Abbiamo poi sollevato il problema della stabilizzazione del personale precario in scadenza al 30 settembre: bisogna velocizzare le procedure concorsuali per non farci sfuggire professionalità preziose".

