Reporter e youtuber in Fondazione

Cecilia Sala, Maurizio Merluzzo e Federico Buffa: sono i tre protagonisti della seconda edizione di Generazione Futuro, il Festival di tre giorni (16-18 giugno) dedicato ai giovani e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Ad aprire la manifestazione venerdì 16 giugno sarà la 28enne Cecilia Sala, reporter di guerra, che con il suo podcast "Stories" (Chora Media) ha inaugurato un nuovo modo di raccontare la guerra in Ucraina, intervistando, fotografando e registrando con lo smartphone i cittadini sotto le bombe.

Il giorno successivo, sabato 17 giugno, sarà la volta di Maurizio Merluzzo, doppiatore e youtuber italiano, noto soprattutto per i suoi video su youtube, in cui parla di videogiochi e cultura pop. Nel suo talk si parlerà anche de "Il doppiatore 4.0: dal cinema al mondo digitale". La chiusura è con il botto grazie alla presenza, domenica 18 giugno, di Federico Buffa, un grande del giornalismo sportivo, considerato "un narratore straordinario", in grado di affascinare e coinvolgere il pubblico, ad iniziare dai giovani, per la sua capacità di raccontare gli eventi sportivi sportivi e i grandi campioni.

In un Festival dedicato a digital e storytelling, due temi che sono nel Dna delle nuove generazioni, non poteva esserci scelta migliore che quella di chiudere la manifestazione con Buffa "un punto di riferimento nazionale nel panorama degli storytelling". Il giornalista inizierà il suo intervento con un talk dal titolo "Ogni storia ha il suo punto di vista: l’arte del racconto", in cui affronterà il tema dell’importanza del "contenuto" poi proseguirà con il suo spettacolo, accompagnato dal pianista Alessandro Nidi, "Italia Mundial" "una reinterpretazione – ha spiegato Iacopo Frattini di Comunica Media Angency – dei Mondiali di Spagna dell’82 in chiave pop".

"Saranno giorni di confronto e di crescita – ha commentato il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Giorgio Gragnola – con i giovani che rimangono al centro della nostra attenzione e sui quali abbiamo il dovere di investire perché saranno loro a promuovere lo sviluppo della società, attraverso idee, progetti e lavoro".

an. mar.