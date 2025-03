Residente protesta:: "Che odissea la rimozione dell’amianto dai tetti dei garage"

In merito agli interventi di rimozione dell’amianto che si sono tenuti sul tetto di cinque garage di un condominio di via Nievo, a Pantano, interviene una residente della palazzina per fare alcune precisazioni.

"In passato avevamo già provveduto ad un intervento di impiallacciatura dei tetti che ci avevano detto avrebbe sistemato la questione – spiega Simona - mentre poi ci hanno detto di fare la rimozione. Abbiamo quindi provveduto ma stiamo vivendo una vera odissea. A novembre dovevano iniziare i lavori per terminare in pochi giorni. Ci avevano detto di sistemare le cose che avevamo in garage al centro, così da evitare ogni problema. Oggi invece, dopo che la ditta ha operato per togliere i tetti ci troviamo ancora con i lavori non conclusi, i garage (regolarmente inseriti e dichiarati di proprietà da chi ha acquistato o dagli inquilini delle case popolari) sono rimasti senza copertura. I mobili all’interno, i lavandini, gli elettrodomestici sono distrutti. Anche il deambulatore di mia mamma, invalida al 100%, è da buttare perché è coperto di ferri e di terra. Bene che venga smaltito l’amianto ma il Comune non può battere il petto con orgoglio per il bel lavoro fatto quando si ledono i diritti di altri cittadini che si trovano a dover vivere in un palazzo che già presenta problemi importanti ed ancora irrisolti".