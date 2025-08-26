Residenti contro il cantiere: "Strada tutta occupata non si riesce più a passare"

Lavori in corso...Dalle curiosità archeologiche si passa ora alle proteste per il cantiere dell’ex blocco Enel in via Buozzi. Per il movimento dei mezzi pesanti, la cui entrata è su via Giusti, quest’ultima strada è completamente bloccata, per cui stanno sorgendo anche problemi di viabilità di non poco conto perché si va ad intasare soprattutto la trafficatissima via Manzoni. Una situazione difficile perché anche ieri mattina con code di auto lunghe fino a piazzale Carducci, un bilico con sopra una grande ruspa, per accelerare i tempi di scarico, ha rischiato anche un grave incidente perché uno degli operai si è visto arrivare in piena faccia una trave usata per stabilizzare il carico. Fortunatamente nulla di grave per cui l’operaio dopo aver visibilmente barcollato per la botta ricevuta, ha continuato comunque il lavoro. Una situazione non facile sotto tutti profili e che va avanti da settimane, per cui gli abitanti del quartiere si domandano: "Ma quando non lavorano in cantiere almeno riaprissero la strada mettendo i cancelli davanti all’entrata del cantiere consentendo così il passaggio a tutti". Un problema che sta coinvolgendo molti residenti degli stabili vicini perché "l’unico percorso disponibile è un marciapiede già dissestato e pieno di buche – scrivono i residenti –, ritenuto pericoloso soprattutto per anziani, bambini e persone con difficoltà motorie. Non è stato predisposto nessun passaggio protetto alternativo, nè riaperta parzialmente la carreggiata per consentire il transito in sicurezza almeno a una corsia".

"E’ impossibile passare con i passeggini o carrozzine e basta un temporale per rendere la situazione impraticabile. Ci chiediamo, visto il protrarsi dei lavori, perché non sia stata individuata una soluzione provvisoria. Basterebbe aprire almeno metà della strada al traffico alternato per ridurre i disagi senza compromettere la sicurezza del cantiere".

Appello questo che i residenti rivolgono all’amministrazione comunale. "Ora vediamo cosa farà il Comune per risolvere questa situazione", concludono.