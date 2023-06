Residenti e imprenditori in rivolta "Spostate la ciclabile di via Lambro"

Auto e camion costretti a inciampare nei cordoli, gente che esce di casa o dalle attività commerciali e rischia di essere investita, motorini contromano a tutta velocità, multe a raffica per i pochi parcheggi, pedoni che scambiano la pista per marciapiede. Per i residenti di via Lambro e per chi frequenta questa zona di Vismara, "la pista ciclabile è tutta sbagliata, andava fatta in via Basento, dove non ci sono tante abitazioni e passi carrabili, oppure nella via parallela verso la ferrovia", premette Maurizio Radi di Fisioradi che spiega: "In questa via ci sono trenta passi carrabili e altrettanti pedonabili tra attività e palazzi, un grande movimento di persone che escono ed entrano e rischiano di essere investite. La ciclabile è enorme, i cordoli stanno creando lo stesso problema creato nella Statale. Inoltre la ciclabile in via Lambro si riduce della metà e in cima si rischia il frontale tra bici. Poi dopo cento metri bisogna scendere, attraversare la strada in prossimità di una curva, affrontare un gradino di 30 centimetri e chi ti incrocia rischia di sbattere sul palo della luce. Spostiamo la pista in via Basento dove ci sono due file di parcheggi a destra e sinistra e poi parcheggi internati mai pieni, con soli tre ingressi: asilo, circoscrizione e un palazzo. Da noi invece i parcheggi non bastano e ci sono due edifici di imprese che esistono da 50 anni. Io ho sempre abitato qui e qui ho investito pagando 100mila euro di oneri al Comune. Ci vuole rispetto. I miei pazienti si sono ritrovati anche la multe sulle auto per divieto di sosta e poi lo vede il corriere Gls? E’ costretto a salire sul cordolo per immettersi in strada".

Per Stefano R., altro residente, "la riga bianca che delimita il parcheggio carico scarico di fronte alla ditta di autotrasporti De Angelis è un inganno per molti che pensano si possa parcheggiare e vengono multati. Era meglio tratteggiarla di giallo e i birilli colorati non servono a niente. Gli stessi mezzi di Marche Multiservizi parcheggiano all’interno della pista ciclabile per scaricare i bidoni. Questa non è una lamentela di residenti. Qui c’è un problema reale che va risolto spostando la pista in via Basento, dove doveva essere fatta in origine, o nel campo che costeggiava la ferrovia dove avrebbero potuto espropriare il terreno e dove invece è nato un noccioleto. L’assessore non dica che siamo lamentosi. Risolva il problema".

Gilberto e Gigliola De Angelis hanno una ditta di autotrasporti: "Lo avevamo detto al sindaco di fare la pista in via Basento dove non ci sono gli attraversamenti che ci sono qui e dove la via è molto più larga. Ci hanno stravolto la vita, siamo qui da 35 anni e i nostri mezzi faticano a manovrare. Qui la pista è molto pericolosa, abbiamo paura anche per i nostri nipoti quando escono di casa". Lo stesso aspetto che fa notare un altro residente, Riccardo Vetrari: "Rischiamo ogni giorno di essere investiti dalle bici o di investirle noi quando usciamo con l’auto. La pista è sbagliata: è stata fatta nel lato con più passi carrabili e per immetterti in strada con l’auto devi salire sui cordoli con il rischio di rompere le gomme".

Davide Eusebi