Residenze turistiche alberghiere: "Sono preferibili ai condhotel"

Uno dei temi è la rigenerazione della zona mare costellata di hotel chiusi. Sul tema interviene l’architetto Marco Gaudenzi che sollecita la via delle residenze turistiche alberghiere rispetto ai condhotel (metà albergo e metà residenza).

"Le trasformazioni che la norma ha facilitato – scrive l’architetto – sono piú moderne e piú chiare di quelle del cond-hotel che, per facilitare un ammodernamento del settore lo compromettono con il residenziale tradizionale, frazionando la proprietá e lasciando punti irrisolti ad una gestione condominiale incerta e dal futuro contenzioso. La buona prassi che ha proposto Pesaro é una iniziativa a cui stanno guardando con interesse varie realtá urbane in cui il turismo ha rappresentato per molti anni una risorsa. In questi ultimi 15 anni abbiamo assistito alla trasformazione e ammodernamento della nostra cittá soprattutto sul lato dei servizi. Pesaro é sempre stata storicamente caratterizzata da una forma di dipendenza sul settore dei servizi dalla vicina Romagna: negozi, ristoranti, bar, sport divertimento. Cattolica, Riccione, Rimini hanno costituito per anni la metà costante dei pesaresi e non solo. In questi ultimi anni tutto é cambiato: Pesaro é diventata cittá punto di attrazione del territorio circostante".

"Non é cresciuta tanto la cittá come numero di abitanti, ma il suo territorio giá oggetto da tempo di una sorta di urbanistica intercomunale, é diventato residenziale diffuso e Pesaro é un hub di questo territorio. Il turismo a Pesaro, per fortuna, non costituisce una risorsa indispensabile, ma una ricchezza in piú che oggi per funzionare con strutture adeguate e sostenibili finanziariamente esige di un ammodernamento radicale. Solo il nostro studio ha consentito il riuso, la rigenerazione-trasformazione con demolizione e ricostruzione o rinnovamento di piú di 25000 mq di superfici alberghiere e residenziali tra loro correlate. Quindi in cittá, si é ottenuta una riqualificazione dell’offerta turistica con lo stesso numero di posti letto, in spazi moderni e sicuri, completamente diversi dai precedenti, con un beneficio indotto del miglioramento complessivo del patrimonio immobiliare usato e deteriorato. Negli ultimi casi, l’orientamento verso il residence hotel come struttura alberghiera di attualitá, ci permette di reggere il confronto con gli affitti brevi sul piano della qualitá e professionalitá oltre che su quello della sostenibilità economica. Gli alloggi con servizi del RH sono gestiti da organizzazione professionale che li rende in molto casi preferibili alla piú piccola camera d’albergo tenendo conto che i servizi al contorno sono ormai diffusi ed efficienti non solo in estate".