Resistenza civile non violenta: riflessioni in pubblico

"A mani nude. Testimonianze di resistenza civile non violenta". È il titolo dell’iniziativa in programma per domani dalle 17.30, alla Sala Castellani di Collegio Raffaello a Urbino. Si parlerà dalla Resistenza in Italia alla rivoluzione in Iran, alla guerra in Ucraina, alla lotta per i diritti civili. Sia i resistenti con le armi che i resistenti senza armi sanno di opporsi ad un potere dispotico ed al suo gioco nudo della vita e della morte. L’incontro, coordinato da Sandra Crowther e che sarà trasmesso anche su,la pagina della Fondazione 25 aprile, vedrà gli interventi di Maria Luisa Moscati, Giacomo Galeotti, Carlo Niro, Cristiana Nasoni, Marco Bentivogli e Marco Giustini. L’appuntamento, aperto a tutti, è organizzato dalla Fondazione XXV Aprile, Anpi Urbino, Base Italia e Arci Gay Agorà.