Resta schiacciato sotto il trattore: è grave

Mattinata di interventi critici in provincia di Pesaro-Urbino, con l’attivazione di entrambe le eliambulanze regionali per due incidenti distinti ma ravvicinati. Il primo è avvenuto intorno alle 11 lungo la Panoramica Ardizio (foto), dove un uomo di 74 anni è rimasto schiacciato dal trattorino con cui stava lavorando l’orto. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo si sarebbe ribaltato improvvisamente, travolgendolo. Sotto il pesante mezzo sarebbero finiti gli arti inferiori e il bacino. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo, mentre un equipaggio del 118 gli ha prestato le prime cure. A causa delle condizioni cliniche e della zona impervia, è stato allertato l’elisoccorso Icaro 01, che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Torrette in codice rosso. Durante le operazioni, la polizia locale ha gestito la viabilità lungo il tratto collinare interessato. Tra l’altro nello stesso momento, a pochi metri dall’intervento, un motociclista che viaggiava verso Muraglia è entrato in collisione contro un’auto in uscita da un vialetto.

Quasi in contemporanea, intorno alle 12, un secondo intervento si è reso necessario in località Cesane, nel comune di Fossombrone. Un ciclista è caduto lungo un sentiero da mountain bike riportando traumi al femore e al bacino. Vista l’inaccessibilità del luogo ai mezzi ordinari, è stato attivato un soccorso in modalità SAR (Search and Rescue), con il coinvolgimento di Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e Icaro 02. L’uomo è stato stabilizzato sul posto, recuperato con verricello e trasportato all’ospedale di Pesaro in codice giallo. In entrambi i casi, la prontezza dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi.