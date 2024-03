Restaurata la ‘Porta a mare’: "Simbolo importante per la città"

Tra le note musicali dell’Handpan, con il mare sullo sfondo, non è stato il rosso del tramonto a scaldare i cuori dei pesaresi che finalmente, dopo mesi di restauro, da ieri, hanno potuto ri-ammirare il mare attraverso ‘Porta a mare’ la scultura di Loreno Sguanci. ‹Questo è un momento simbolicamente molto importante di restituzione alla città di una delle sculture a cui siamo più affezionati, una scultura che dà il benvenuto a chi arriva e lo invita ad andare al mare – ha detto il vicesindaco Daniele Vimini ieri al taglio del nastro –. Questa è un’azione molto importante che si riproporrà anche nelle prossime settimane con un piano generale di interventi di recupero delle sculture. Ricordo, con l’occasione, la mostra che si sta svolgendo proprio ora nel Centro Arti Visive Pescheria su Arnaldo Pomodoro che con la sua mostra itinerante del 1971 ha fatto nascere l’idea di Pesaro come parco urbano di sculture poste qua e là nella città. Siamo qui a celebrare il ritorno di questo simbolo proprio nell’anno della Capitale della Cultura e sarà una ‘porta’, un apripista, a tanti altri nuovi interventi". Un grande traguardo per l’angolo in via Marconi, raggiunto grazie alla sinergia tra risorse pubbliche e private, alla T41B che ha curato la parte di restauro e al contributo de ‘Lions Club Pesaro Della Rovere’ e del Quartiere 11 con presidente Andrea Tartaglia. "Nel ‘76 nasce quest’opera come un rilancio in avanti della cultura pesarese perché è nata proprio con il desiderio di creare una progettualità condivisa che cerca l’incontro con la persona – sottolinea Luca Sguanci, membro del direttivo archivio Sguanci –. Negli anni la città è cambiata ma ancora oggi la ‘porta’ esercita sempre la sua funzione, con questo restauro potrete notare due tonalità di colore del legno che nel giro di poco tempo con il calore del sole riporteranno la scultura ad un unico colore".

Ilenia Baldantoni