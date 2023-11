Restaurata la storica Cappella votiva del paese

Inaugurata a Monteciccardo la cappella votiva per i caduti di guerra. "Un luogo di memoria, simbolo della comunità", hanno commentato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il presidente del Consiglio comunale Marco Perugini durante il taglio del nastro. "È uno dei tanti impegni sui quali c’eravamo spesi dopo la fusione per incorporazione del Municipio. Un monumento importante dal punto di vista storico e simbolico, riqualificato grazie ai lavori di restauro a cura dell’architetto Roberta Martufi". Un intervento del valore di 130.000 euro che ha previsto il risanamento delle murature degradate e opere necessarie al restauro del corpo centrale esterno, il consolidamento della volta con l’eliminazione della copertura in eternit e nuova copertura con lastre di ardesia, il risanamento degli stucchi e il restauro dei calchi di tutti gli elementi decorativi. Il presidente del Municipio di Monteciccardo Claudio Bonazzoli ha ringraziato l’amministrazione comunale. L’altare fu fatto costruire nel 1927 in ricordo delle vittime di guerra di Monteciccardo.