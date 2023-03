Restyling via Curiel-via Passeri Fratelli d’Italia: "Basta annunci" Pozzi: "Stavolta i lavori partono"

Dopo una serie di annunci durata mesi in questi giorni partiranno i lavori per la riqualificazione del cosiddetto "asse verde" via Curiel-via Contramine-Via Passeri. L’assessore al Fare Riccardo Pozzi tira un sospiro di sollievo: "E’ vero che ci sono stati ritardi nella consegna dei materiali. In particolare della pietra chiara di Trani – dice l’assessore – che sarà alternata ai cubetti di arenaria. La pietra di Trani è arrivata ieri mattina e ora possiamo partire definitivamente con il cantiere". La sfida è completare tutto nei 120 giorni previsti dalla gara d’appalto, la cui scedenza è il 9 maggio: "Intanto abbiamo già fatto una parte dei lavori – sottolinea Pozzi – più piccoli come la rimozione del cordolo. Rispetteremo i tempi previsti, nonostante il ritardo nella consegna del materiale".

In attesa di vedere per credere l’opera è finita nel mirino dell’opposizione: "Si tratta dell’ennesima storia di lavori infiniti in città – interviene Serena Boresta, consigliere di quartiere del Centro Storico e coordinatrice di Fratelli d’Italia – l’avvio formale dei lavori era stato già ufficializzato il 9 gennaio, così come riportato anche nel cartello di cantiere, con durata di 120 giorni. Ora si rassicura che i lavori partiranno il 16 marzo ma ahimè la fine lavori rischia di allungarsi causa delle difficoltà di reperimento di materiali". Ma questo è solo l’epilogo di una storia che parte da lontano: "L’assessore Pozzi ha già proclamava l’imminente inizio lavori ad agosto; a settembre incontrava i commercianti della zona per illustrare il nuovo arredo con tanto di cronoprogramma; ad ottobre rendeva nota la ditta aggiudicatrice dei lavori".

"A dicembre veniva dato per certo l’avvio – aggiunge Boresta – il 9 gennaio. Ora ai primi di marzo si rimanda tutto al 16 marzo. Ricostruita la vicenda non resta che fare le dovute considerazioni. Una gestione seria assegna i lavori, li fa progettare e poi quando è assodato lo stato dei lavori lo comunica alla cittadinanza senza creare vacue illusioni. Siamo davvero esausti – aggiunge la consigliera di quartiere – di questo modus operandi sommario e poco corretto, si rispettino le legittime aspettative dei commercianti della zona. Astenendosi da inutili proclami che mai corrispondono alla realtà. Un’amministrazione autorevole deve avere riguardo per i suoi cittadini".

L’assessore Riccardo Pozzi non vuole scendere in polemica diretta e si limita a sottolineare che i cantieri in centro stanno andando avanti: "Casa Rossini è in linea con il cronoprogramma; palazzo Ricci è partito come il cantiere della scala del Pedrotti. Infine abbiamo messo in sicurezza il porticato della Biblioteca San Giovanni". Vedere per credere.

l.lu.