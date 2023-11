Rete idrica bonificata da Marche Multiservizi in località Busca

Continuano gli investimenti di Marche Multiservizi per ammodernare e potenziare la rete idrica del territorio servito. Nei giorni scorsi a Sassocorvaro-Auditore sono stati eseguiti lavori di bonifica della rete idrica Senatello, in località Busca. I lavori effettuati hanno consentito il rifacimento dell’attraversamento del fiume Foglia e della condotta Senatello, che serve i comuni di Sassocorvaro-Auditore, Tavoleto e Montecalvo in Foglia, danneggiata irreparabilmente dall’alluvione di maggio 2023.

Sono stati realizzati circa 400 metri di nuova condotta a servizio dei Comuni sopra citati ed è stata posata una nuova condotta in polietilene a servizio della frazione Celletta di Valle Avellana. "Proseguono gli investimenti di Marche Multiservizi per ammodernare la rete idrica del territorio servito – spiega il direttore della Funzione Reti di Marche Multiservizi Simona Francolini –. Questi interventi hanno l’obiettivo di garantire migliore performance dal punto di vista della durata delle infrastrutture e della tenuta idraulica consentendo un efficientamento del servizio. A Sassocorvaro-Auditore siamo intervenuti per ricostruire la condotta del Senatello danneggiata dall’alluvione dello scorso maggio, ripristinando in maniera definitiva il servizio che in questi mesi era comunque stato garantito con soluzioni provvisorie".

L’intervento, per un importo complessivo di oltre 140mila euro, ha consentito il ripristino in via definitiva della condotta danneggiata dall’alluvione garantendo dunque un servizio efficiente e puntuale agli utenti interessati.

Andrea Angelini