Rete idrica e del gas da rifare, un anno di lavori a Soria

Partiranno tra pochi giorni i lavori di Marche Multiservizi per il rinnovo della rete idrica e del gas nel quartiere di Soria. Un intervento di oltre due milioni di euro che, diviso in quattro fasi, comporterà quasi un anno di lavori, che verranno eseguiti a stralci e per cui saranno necessarie chiusure e modifiche alla viabilità. Un cronoprogramma illustrato durante una riunione con i cittadini organizzata lunedì sera da Marche Multiservizi e Comune di Pesaro, per cui erano presenti l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora e alla Viabilità Sara Mengucci. "Abbiamo voluto incontrare i residenti per fornire loro indicazioni pratiche su quelli che saranno gli inevitabili disagi che si andranno a creare – spiega Andrea Pierotti, presidente di Marche Multiservizi –. L’inizio dei lavori è previsto per il 25 settembre per terminare a settembre 2025". Nel dettaglio il progetto consiste nell’ammodernamento delle reti acqua gas metano nelle vie Agostini e Donzelli e della sola rete acqua nelle restanti vie del quartiere. Dal 25 settembre fino a fine dicembre si interverrà su via Agostini, mentre da inizio anno fino a febbraio 2025 si passerà a via Donzelli. Per tutto il mese di marzo sarà interessata via per Soria, mentre da aprile a settembre 2025 i lavori si svolgeranno in via Blum, via Nobiliore, via Genga, via Ceccolini, via Andreani, via Laurana, via degli Eroi, via Valazzi, via Gattoni, via Gennari e via Rigoni. L’area di deposito materiale è stata individuata nel parcheggio all’incrocio tra via Donzelli e Lungofoglia (lato Lungofoglia) e comporterà l’occupazione di circa dieci stalli.

Come spiegato dalla responsabile del progetto per Marche Multiservizi, Simona Francolini, durante l’incontro che si è tenuto con i cittadini, le aree di cantiere si svilupperanno da incrocio ad incrocio per diminuire i disagi per i residenti. Sarà inoltre previsto il lavoro di due squadre in contemporanea e non si lavorerà nelle giornate di sabato e domenica, per limitare i rumori. Le modifiche alla viabilità saranno concordate con la Polizia locale e le eventuali sospensioni del servizio idrico e gas saranno comunicate con almeno 72 ore di preavviso.

"Gli interventi che realizzeremo a Soria fanno parte di un progetto che possiamo definire storico per il nostro territorio – aggiunge il presidente Pierotti – reso possibile grazie ai fondi del Pnrr, per un investimento complessivo di 27,5 milioni di euro". Parallelamente ai lavori di Soria, partiranno anche gli interventi per realizzare la nuova rete idrica in via Ponchielli, nel tratto compreso tra il ponte sul fiume Foglia e l’incrocio di via Solferino. Il lavoro durerà circa 4 mesi.

Alice Muri