Rete per i beni comuni: idee dal basso: "Acqua e rifiuti, gestione pubblica"

Una gestione totalmente pubblica del servizio idrico e di quello di igiene ambientale, come i rifiuti. Con questo intento si è costituita Rete per i Beni Comuni di Pesaro e Urbino, un’aggregazione informale di soggetti, tra cui associazioni, organizzazioni politiche e singoli cittadini che hanno deciso di unirsi per condividere questa proposta. Sabato, alle 10.30, all’Hotel Flaminio di Pesaro organizzeranno la loro prima conferenza dal titolo appunto "Acqua e rifiuti: quale percorso per una gestione tutta pubblica". "Da anni ci occupiamo di Beni Comuni (acqua, rifiuti, paesaggio, energia, salute) – scrive la neo organizzazione – operando affinché si attuino politiche di gestione virtuosa delle risorse idriche e di igiene urbana, contro scelte inaccettabili e speculative". Due sono i casi che la Rete prende come esempio: "Gli aumenti retroattivi nelle bollette dell’acqua e il progetto della discarica di Riceci – dicono –. Secondo noi tutto questo si spiega con il fatto che l’obiettivo primario di tutti i soci, pubblici e privati, di Marche Multiservizi e Aset, che gestiscono i due servizi nella nostra provincia, è di fare profitti con le bollette pagate dalla collettività piuttosto che migliorare gli obiettivi di servizio pubblico e di salvaguardia ambientale. Noi abbiamo un appuntamento importante che ci attende: nel 2028 scadranno i primi affidamenti per la gestione del Servizio idrico integrato. L’anno successivo sarà la volta dei rifiuti". Secondo l’associazione serve una scelta forte: "E’ necessario il ricorso ad una gestione ‘in house’, costituendo una Società per azioni a capitale pubblico, con l’indicazione nello statuto di utilizzare tutte le risorse prodotte per efficientare i servizi – dice –. Una scelta operata nel 2018 a Forlì costituendo una società interamente pubblica, motivo per cui abbiamo invitato come relatore alla conferenza di sabato, Gianluca Tapparini, direttore generale della società Alea Ambiente SpA e Corrado Oddi, del Forum italiano dei movimenti per l’acqua".