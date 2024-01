Rete scolastica: è bagarre. Paolini attacca la Regione : "Valutiamo azioni legali"

La Regione ha deliberato sul dimensionamento scolastico, la riorganizzazione della rete di scuole presenti nel territorio con lo scopo di ottimizzare, costi benefici, dell’offerta didattica. Di diverso rispetto ai desiderata della Provincia c’è il mancato accorpamento tra Cpia, Centro provinciale istruzione adulti con l’Istituto Agrario Cecchi. Al posto di questa fusione – sconsigliabile perché francamente poco ortodossa per questioni tecniche – la Regione ha fuso gli Istituti comprensivi di Mercatino Conca (260 iscritti) con Macerata Feltria (392 iscritti). Le due scuole, in reggenza da anni, hanno avuto presidi che raggiungevano l’entroterra da Pesaro e da Fano. Con la fusione, invece, il preside sarà uno solo, e tra le difficoltà avrà quella di affrontare la terribile strada Faggiola che divide le due scuole. Rispettate, invece tutte le altre previsioni, trattate nelle pagine di Urbino e Fano. Tornando al Cpia, piuttosto sorprende che la fusione sia avvenuta, come testimonia il presidente della Provincia Paolini, in altre province.

Alla lettura della delibera regionale che prevede una consultazione preventiva delle Provincie, Giuseppe Paolini, ha usato parole armate: "Scelte gravi dalla Regione – è l’incipit della nota ufficiale – valutiamo azioni legali".

Il rammarico è cocente: "Abbiamo rispettato tutti gli impegni e alla fine siamo stati completamente penalizzati" è la critica di Paolini il quale spiega che il Milleproproghe ha permesso di risparmiare tagli alle autonomie scolastiche: invece di fondere scuole, il Governo Meloni ha dato maggiore disponibilità e margine di manovra. Quindi la richiesta, in base alla direttiva europea, s’è fermata a 16 nelle Marche e non più a 19. "Una variazione significativa – dice Paolini –. A differenza di tutte le altre province, solo Pesaro e Urbino ha però conservato il sacrificio di 4 autonomie, calcolate queste sulla base dell’algoritmo iniziale non più applicato nel resto delle Marche: nelle altre province sono stati risparmiati accorpamenti. Riteniamo che sulla base dei numeri rivisti dal Milleproproghe, le nostre autonomie scolastiche da tagliare sarebbero dovute essere solo tre". E non solo. "A differenza della nostra richiesta – testimonia Paolini – è stata bocciata l’aggregazione tra Cpia e Cecchi, mentre per Ascoli e Fermo si è dato il via libera all’operazione. La Regione ha quindi deciso la fusione tra il Sanzio di Mercatino Conca e l’Istituto comprensivo di Macerata Feltria. I Comuni a riguardo avevano espresso la volontà di restare autonomi. E’ contro ogni logica - rimarca Paolini -. Erano le stesse linee di indirizzo diffuse dalla Regione a sostenere la necessità di tutelare le autonomie scolastiche dei Comuni montani, proprio per le note difficoltà di queste aree. Nel nostro caso la Regione ha agito contro le sue stesse direttive". Sulla stessa linea il sindaco di Mercatino Conca, Omar Lavanna: "La concertazione è stata vanificata da questo modo di decidere della Regione. Auspichiamo che almeno, in questa seconda fase, ci sia il modo di discutere sul nome del nuovo istituto comprensivo e la sede".

Solidea Vitali Rosati