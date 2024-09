Reti idriche, lavori maxi. A Soria ci vorranno mesi

Partiranno la prossima settimana i lavori di Marche Multiservizi per il potenziamento ed efficientamento della rete idrica nella nostra provincia. A Pesaro si partirà da via Ponchielli, mentre altri interventi sono previsti a Lunano (via dell’Artigianato, via Montale e via Fratelli Bandiera) e a San Lorenzo in Campo (via Mirabello). La settimana successiva invece aprirà un importante cantiere a Soria grazie al quale verranno realizzate, oltre ad una nuova rete idrica, anche nuove condotte del gas in via Agostini e via Donzelli. Questo intervento coinvolgerà diverse vie del quartiere e si concluderà in primavera: i lavori verranno eseguiti a stralci secondo un cronoprogramma di interventi che, di volta in volta, interesseranno aree diverse del quartiere. Essendo un intervento di grande portata, martedì 17 settembre, alle ore 19.30 nella sala della Biblioteca comunale Louis Braille di Baia Flaminia sarà organizzata da Marche Multiservizi e Comune di Pesaro una assemblea per illustrare alla cittadinanza tutti i dettagli dei lavori. Con questi primi interventi verranno realizzati 8,5 km di nuova rete idrica e quasi un chilometro di nuova rete gas per un investimento di circa 3,5 milioni di euro. "Grazie a questo progetto abbiamo un’occasione storica per digitalizzare e rendere più efficiente la rete idrica del nostro territorio – spiega l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli –. Le scadenze imposte dal Pnrr sono vicine, 31 marzo 2026, per questo già da diversi mesi abbiamo iniziato le attività di distrettualizzazione della rete, abbiamo installato 14mila contatori smart per la misura dei volumi per le partite Iva e poi partiremo con la ricerca di perdite con tecnologie innovative".

Complessivamente quello che andrà a realizzare Marche Multiservizi in tutta la provincia è intervento realizzato grazie ai fondi del PNRR, per un investimento complessivo di 27,5 milioni di euro, che prevede la riqualificazione di oltre 50 km di condotte.

ali.mu.