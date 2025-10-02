Rette, Comune all’incasso: "Dobbiamo recuperare decine di migliaia di euro"

Forse voi non ve lo ricordate, ma il Comune sì. A quel ragazzo adolescente con i jeans larghi che oggi vi gira per casa, 10 anni fa, quando andava all’asilo, non gli avete pagato la mensa. Ed oggi avete 60 giorni di tempo per rimediare. Voi e tutte le altre famiglie distratte, all’indirizzo delle quali stanno partendo dagli uffici dell’Aspes svariate decine di avvisi. Non solo per la mensa, ma anche per il trasporto.

Camilla Murgia, assessora ai Servizi educativi, su quali servizi il Comune sta facendo accertamenti?

"Il Comune di Pesaro sta effettuando verifiche relative al mancato pagamento di alcuni servizi scolastici – tra cui mense e trasporto – che rientrano nell’ambito delle politiche educative. Si tratta di servizi a compartecipazione, quindi con un contributo economico da parte delle famiglie".

Questi accertamenti li fate a partire da che anno?

"Le verifiche in corso coprono un arco temporale di dieci anni".

Dopo 5 anni le cartelle non dovrebbero prescriversi?

"Il periodo dei 10 anni è coerente con la natura dei servizi erogati, che non rientrano nei tributi, per i quali la prescrizione è decennale".

A chi è affidata la riscossione?

"In questi anni, la riscossione delle rette è passata dalla gestione diretta del Comune ad Aspes, a partire dal 2018. Attualmente, anche le attività di controllo sono in capo ad Aspes, ed è per questo motivo che le comunicazioni partono da loro e non dal Comune".

Quanti avvisi sono stati mandati?

"Le famiglie che hanno ricevuto gli avvisi risultavano già in posizione irregolare in passato, con solleciti non recepiti o che in alcuni casi, che abbiamo già verificato, riportavano importi non sanati anche a causa di automatismi bancari o problemi nei sistemi di pagamento".

Ma quindi se in molti casi i disguidi sono stati causati da difficoltà nei sistemi di pagamento, che responsabilità hanno le famiglie?

"Comprendiamo che, in alcuni casi, i pagamenti possono essere sfuggiti non per volontà di evasione, ma per semplice disattenzione o appunto automatismo di pagamento/modifica dell’istituto bancario (infatti ad esempio nel 2017, dopo il caso Banca Marche, ci fu da parte del Comune un cambio del sistema di pagamento con sostituzione dell’Iban, ndr)".

Quanto manca in cassa?

"Il totale da recuperare ammonta a diverse decine di migliaia di euro, e rappresenta una somma significativa. È doveroso, da parte dell’Amministrazione, procedere con il recupero, anche per rispetto verso tutte le famiglie che hanno sempre adempiuto puntualmente ai pagamenti".

Come mai tempi così lunghi tra l’evasione e l’accertamento?

"Durante il periodo pandemico, c’è stata una sospensione dell’obbligo di richieste di pagamento che specifici decreti ministeriali hanno imposto agli enti. Questo ha inevitabilmente rallentato e complicato la gestione di alcune posizioni nel tempo".

I cittadini lamentano tra l’altro il disagio del dover ritirare la comunicazione in un ufficio postale privato situato in una zona fuori mano. Come mai è stata fatta questa scelta?

"Aspes ha affidato la spedizione degli avvisi a un fornitore alternativo a Poste Italiane, dotato di un canale specifico per le notifiche. Siamo consapevoli del disagio di alcune famiglie, e per questo stiamo lavorando insieme ad Aspes per migliorare le modalità di comunicazione, offrendo nel contempo assistenza per chiarire le singole situazioni".