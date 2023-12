Rette per i nidi privati, a Colli al Metauro c’è la possibilità di ottenere contributi

L’amministrazione di Colli al Metauro ha aperto i termini per la presentazione delle domande per un contributo una tantum, a favore delle famiglie residenti nel territorio, sui pagamenti delle rette per la frequenza del servizio di asilo nido privato per l’anno 2023 e per l’invio delle domande ci sarà tempo fino al 29 dicembre. Per poter presentare l’istanza, i nuclei devono avere un Isee non superiore ai 28.500 euro. Il contributo avrà un importo massimo di 500 euro per ogni minore non frequentante un asilo nido pubblico o privato con finanziamento comunale, a fronte dell’esibizione dei documenti che attestano l’avvenuto pagamento del servizio stesso. L’importo concesso, in ogni caso, non potrà essere superiore al complessivo dovuto e pagato al netto dei contributi statali, regionali o altri comunali. Il bando dell’amministrazione di Colli al Metauro precisa che "il contributo verrà erogato agli aventi diritto fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

s.fr.