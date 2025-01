"Rianimate" il progetto “Bellezz@“

C’era anche Montecalvo in Foglia tra i sessanta comuni italiani che giovedì hanno perorato in Senato a Roma lo sblocco dei fondi del Progetto “Bellezz@“, un finanziamento statale partito anni fa che è bloccato da tempo e che a Montecalvo in Foglia potrebbe ridare vita al borgo antico. "Sono stata a Roma – spiega il sindaco Donatella Paganelli – per chiedere al governo, assieme a tanti altri sindaci, lo sblocco dei fondi stanziati nel 2016 e spariti nel 2022. Per il nostro comune il finanziamento era essenziale perché interessa un progetto che riguarda il Palazzo Comunale. Nel 2019 infatti abbiamo candidato un progetto che ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza e prevede la rigenerazione dell’immobile, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la dotazione di un bagno accessibile ai disabili, il rifacimento di piazza Municipio e di parte delle mura di cinta. Il progetto ammontava all’epoca a 100mila euro, che sicuramente oggi con l’aumento dei prezzi di materiali e manodopera non saranno nemmeno sufficienti".

Il Progetto “Bellezz@“ mirava al recupero dei luoghi culturali dimenticati, era nato nel 2016 durante il governo Renzi e da allora, dopo sei governi, i 150 milioni previsti non sono mai giunti a destinazione verso i 271 progetti di riqualificazione interessati. Molti comuni hanno anticipato le spese di progettazione ma dal 2022 è tutto fermo, con opere sospese e condannando i comuni a un limbo senza appello, in quanto il piano ha carattere esclusivo e impedisce agli enti di accedere ad altri finanziamenti per le stesse opere.

Durante l’incontro, Roberta Tedeschi, sindaco di Povegliano Veronese e portavoce del coordinamento dei sindaci, ha dichiarato: "Raccogliamo comuni da Pozzallo a Belluno che si sono impegnati per riqualificare beni storici simbolo di identità, di resilienza e di sviluppo. Villa Balladoro, nel mio comune, è solo uno dei tanti esempi di beni preziosi che rischiano di andare perduti senza interventi immediati. Chiediamo al Governo di mantenere le promesse fatte e di avviare un’interlocuzione seria con le amministrazioni locali per sbloccare questa situazione". Conclude Paganelli: "Il piccolo borgo di Montecalvo, nonostante lo spopolamento, resiste e combatte per mantenere la propria identità culturale e le proprie tradizioni, aspettandosi un aiuto indispensabile per mantenere il decoro dei suoi pochi beni culturali: il Palazzo Comunale, la piazzetta, le vie pavimentate, le mura Castellana ed i resti della torre di guardia del Ducento".

Giovanni Volponi