E’ uscito dal reparto di Rianimazione l’uomo di sessant’anni di Fano ricoverato al San Salvatore di Pesaro a causa del Covid. Si tratta del padre di un giovane rientrato da una vacanza in Croazia insieme ad altri amici di Fano, risultato positivo poi al tampone. "Il paziente è stato estubato ed è in condizioni discrete - spiega il direttore dell’Emergenza-Urgenza dell’ospedale Marche Nord, Michele Tempesta – ma la gravità della polmonite che l’ha colpito non ci permette di dire che è fuori pericolo. Ha ancora bisogno di qualche giorno di osservazione ospedaliera, però direi che il peggio è passato".

Dal punto di vista terapeutico, avete trattato questo paziente in modo diverso rispetto a quanto fatto finora?

"Si, L’elemento nuovo rispetto a ciò che facevamo nella prima fase dell’epidemia è il plasma iper-immune, anche se la terapia di base è la stessa"

Quale?

"La cura è costituita dall’antivirale, il Redemsvir, combinato con il Clexane per prevenire la formazione dei coaguli e anche perché sembra che abbia un’azione indiretta sull’ingresso del virus nella cellula, e con il Tocilizumab per prevenire la cascata citotinica che si innesca con la reazione immunitaria".

E poi c’è il plasma..

"Si, è ricco di anticorpi contro il virus e ha la sua efficacia maggiore se infuso a 4-5 giorni dall’ingresso in ospedale"

E’ una cura che dà speranze per il futuro?

"Sicuramente. Gli ultimi studi pubblicati danno percentuali di sopravvivenza maggiori ai pazienti che hanno ricevuto il plasma rispetto a quelli che non l’hanno avuto. E’ uno strumento che abbiamo in più in attesa del vaccino e degli anticorpi monoclonali prodotti in laboratorio di cui avremo teoricamente una larga disponibilità"

Quanto ci sarà da aspettare?

"Ho letto che si dovrà attendere fino la prossima primavera. Noi speriamo che arrivi prima, andrebbe bene anche se fosse lo Sputnik di Putin"

Ci sono stati pazienti che hanno avuto ricadute dopo aver contratto il Covid?

"No, in Rianimazione per fortuna non ne sono arrivati".

E nuovi ricoveri?

"Si, uno un mese fa. Poi il signore di Fano che è stato estubato e 4 pazienti che ora sono in Malattie infettive per i quali non è stato richiesto supporto rianimatorio. La situazione è tranquilla, per il momento"

Ieri ci sono stati zero contagi a Pesaro, forse stiamo esagerando con gli allarmi?

"No, assolutamente. Per una città che ha avuto un’esperienza così traumatica non è assolutamente una esagerazione invitare i cittadini a usare i dispositivi di protezione individuale. Anche perché aumentando i contagi, e andando verso la riapertura delle attività scolastiche, dobbiamo arrivare all’appuntamento con la stagione fredda nel miglior modo possibile".

Che rischio corriamo?

"Che i più anziani e fragili vengano contagiati dai giovani, spesso asintomatici, che tornano a rinchiudersi dentro casa. I contatti intrafamiliari sono da tenere sotto stretta osservazione"

E’ vero che il Covid d’estate è più ’gentile’?

"Uno studio del Campus biomedico sostiene che il virus è mutato e ha perso un pezzo di proteina, e questo presuppone che sia meno virulento. Noi ovviamente ci auguriamo che sia così".

Insomma, dobbiamo tenere alta la guardia. Cosa direbbe a coloro che sostengono che il virus non circola più, o quasi?

"Che la cosa più giusta da fare adesso è mantenere le distanze e usare i dispositivi di protezione. Sarebbe criminale non farlo".

Simona Spagnoli