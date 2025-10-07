Riaperta la chiesa di San Clemente

La chiesa di San Clemente di Pagino Castello, una delle più antiche del territorio, ha riaperto al culto. Domenica, l’arcivescovo Sandro Salvucci ha officiato insieme a don Davide Tonti la prima messa. Costruita nel 1523 sul versante nord-est del Monte Pietralata, la chiesa si trova nella Gola del Furlo, in una delle frazioni più remote del comune di Fermignano, ed era colma di fedeli. Presente anche il sindaco, Emanuele Feduzi, che commenta emozionato la riapertura al pubblico, visto che proprio lì si è sposato: "Tornare qui, insieme a tanta gente, è stato davvero toccante. Un grazie di cuore a tutti i volontari: chi ha pulito, chi ha imbiancato, chi ha recuperato con cura la chiesa e il cortile, restituendo alla comunità un luogo carico di storia e spiritualità. Un ringraziamento speciale anche all’arcivescovo, per la sua presenza e per la vicinanza al territorio. La riapertura di San Clemente rappresenta un segnale concreto dell’importanza di valorizzare i nostri borghi e custodire i luoghi dell’anima della nostra comunità". I volontari che hanno recuperato la chiesa provengono da Fermignano, Calmazzo, Canavaccio e Fossombrone, persone affezionate al luogo o che avevano parenti lassù e che, guidate da, Tiziano Corrieri, insegnante di educazione fisica in pensione, ne hanno permesso la riapertura. Dopo la cerimonia è stato anche presentato il libro "Ha creduto all’amore", di Giulia Ciriaci e Maria Cristina Chioffi, sulla vita di don Ugo Bonazzoli. Parroco della rinnovata chiesa è padre Luigi Athickal.

n. p.