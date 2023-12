Riaperta la strada Contessa . Rifatti il viadotto e la galleria. Sollievo di camionisti e autisti

Dalle prime ore di ieri pomeriggio è di nuovo percorribile la statale 452 meglio conosciuta come strada "della Contessa". Un’arteria che torna ad unire le Marche con l’Umbria e fa tirare un sospiro di sollievo agli automobilisti, specialmente quelli dei mezzi pesanti, che tante difficoltà avevano riscontrato nel periodo di chiusura. I lavori avviati lo scorso 17 aprile e durati 8 mesi hanno riguardato in modo particolare il ripristino strutturale e consolidamento del viadotto e della galleria per un costo complessivo di 9,4 milioni di euro. Il progetto, il materiale e la tecnica costruttiva ora fanno sì che questi tratto di strada assicuri agli utenti la percorribilità nella massima sicurezza. C’è stata la demolizione del vecchio impalcato in calcestruzzo del viadotto (lungo 107 metri e alto 20) e la realizzazione del nuovo in acciaio, oltre al rinforzo di piloni e spalle esistenti (6 milioni). Contemporaneamente c’è stato anche il ripristino strutturale e idraulico della galleria adiacente (3,4 milioni). Sull’intero tracciato si è provveduto alla demolizione della pavimentazione, il ripristino e il miglioramento delle opere idrauliche per il drenaggio delle acque e le opere complementari come il rifacimento della pavimentazione, della segnaletica e la verniciatura, oltre al risanamento dei muri di sostegno in prossimità degli imbocchi. Ad illustrare i lavori alle autorità presenti e agli organi di informazione il responsabile Anas Umbria Lamberto Nibbi e il responsabile gestione rete Anas Umbria Andrea Primicerio. Il primo cittadino di Gubbio, Filippo Stirati ha sottolineato "l’importanza dell’arteria per la comunità locale, chiamata in questi mesi ad affrontare sacrifici".

L’assessore regionale alle infrastrutture delle Marche Francesco Baldelli ha detto: "All’inizio si parlava di molti mesi di chiusura per realizzare tutti gli interventi necessari su infrastrutture abbandonate al loro destino da decenni, il cui stato metteva a rischio la sicurezza di chi transita tra Fano e Gubbio. Abbiamo messo in moto tutta la filiera istituzionale dei territori e coinvolto le categorie economiche di Marche e Umbria per dimezzare le tempistiche e ridurre i disagi delle comunità interessate. Anas ha ascoltato il nostro appello e i mesi sono scesi dai 16 preventivati a soli 8. Davvero un bel regalo di Natale per le comunità dell’entroterra pesarese, per gli operatori economici umbri e marchigiani e i turisti che sono soliti attraversare la ‘Contessa’ per raggiungere nostri affascinanti territori interni e le nostre splendide spiagge”.

Presenti alla cerimonia di apertura anche la presidentessa della Regione Umbria, Donatella Tesei, oltre gli assessori alle infrastrutture Baldelli e Melasecche, i vertici Anas e tanti altri. Durante i lavori il traffico sulla direttrice Gubbio-Fano era stato deviato sulla strada regionale 298 e sulla SS3 Flaminia (itinerario Gubbio-Scheggia-Cantiano). Il traffico pesante di lunga percorrenza invece utilizzava la (Perugia-Ancona) e la Flaminia. Il cantiere si è chiuso in anticipo di due settimane sul programma iniziale.