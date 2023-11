Riaperto il bando per le case popolari

Il Comune di Urbino riapre i termini per il bando 2022 sull’assegnazione delle case popolari, che era stato già chiuso, ma non ancora mandato a graduatoria. Il motivo è una variazione nel regolamento comunale per l’edilizia residenziale pubblica, approvato all’unanimità dal Consiglio comunale, in seguito a una sentenza della Corte costituzionale: "I singoli regolamenti si basano sulla legge generale emanata dalla Regione, che poi i Comuni recepiscono – ha spiegato il segretario comunale, Michele Cancellieri –. La Corte ne ha dichiarato illegittimo un passaggio dell’art. 20, in cui si precisava che per partecipare ai bandi fosse necessario risiedere nel territorio comunale di riferimento o nelle Marche da almeno cinque anni. Tuttavia, pur potendosi pronunciare solo in merito alla specifica richiesta che le viene sottoposta, in questo caso riguardante l’art. 20, la Corte può comunque fare riferimento anche ad altre parti della norma nelle motivazioni della sentenza e ha detto che lo stesso principio andrebbe esteso a tutta la legge. Di fatto, l’art. 18, quello che interessa a noi, è stato dichiarato incostituzionale in maniera indiretta, per cui tutti si sono attrezzati per modificare i regolamenti comunali, in attesa che la Regione faccia altrettanto con la legge. Noi abbiamo un bando in corso, con i termini scaduti nel 2022 per la presentazione di domande, ma non ancora a graduatoria, perciò abbiamo cambiato il regolamento per rimettere in gara chi fosse già residente, al tempo del concorso, ma non ancora da cinque anni".

n. p.