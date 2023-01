Riaperto il ponte chiuso da 4 mesi

Dall’altra sera è di nuovo percorribile il ponte sul Cesano in località Pantana di Pergola, che era chiuso al traffico dal 15 settembre 2022, quando si registrò la drammatica alluvione che ha messo in ginocchio parte della provincia di Pesaro e Urbino e di quella di Ancona, procurando vittime e ingenti danni. Quel maledetto giorno, il ponte aveva retto alla eccezionale piena del fiume, ma questa aveva spazzato via completamente il tronco stradale di prossimità. Che è stato ripristinato grazie al lavoro, prima, del Genio Civile e, poi, del Comune.

"L’intervento iniziale del Genio Civile è stato fondamentale e prezioso, ma non aveva portato al completamento di tutto ciò che serviva per poter riaprire il traffico – evidenzia il sindaco Simona Guidarelli -. Per questo, il Comune si è fatto carico di gestire gli ulteriori interventi necessari, come le prove di carico e il posizionamento del guard rail e da venerdì si è potuto tornare a percorrere il ponte, seppur, al momento, con la limitazione dei 20 chilometri orari, che invitiamo tutti a rispettare, così come a prestare la massima attenzione". La prima cittadina aggiunge: "Il ripristino di questa infrastruttura è di fondamentale importanza, soprattutto per chi vive a Pantana Serralta, nucleo numeroso, che vede al suo interno la presenza anche di un’alta percentuale di bambini. E sempre a proposito di località Pantana Serralta è notizia di queste ore anche il ripristino della linea telefonica". Per delle situazioni risolte, ne rimangono altre da sistemare: "A partire – conferma Guidarelli – dall’intervento in itinere al ponte di via Molino della Torre".

s.fr.