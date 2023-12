Riapertura del Pedrotti. Tutto rinviato di un anno

La riapertura dell’Auditorium Pedrotti era stata annunciata per primavera dall’assessore Riccardo Pozzi. In realtà non bisogna confondersi con il susseguirsi delle stagioni. La primavera di Pozzi doveva essere quella del 2023. Con avvio dei lavori per la realizzazione della scala antincendio e l’adeguamento degli standard di sicurezza nel settembre del 2022. Tutto rinviato almeno di un anno, visto che sono previste varianti progettuali, aumenti degli sanziamenti e nuovi tempi di realizzazione dell’opera. La primavera ora contrattualizzata è diventata quella del 2024, salvo altri inciampi.

Per il momento sono concluse le demolizioni delle superfetazioni e della scala esistente. Mentre sono emersi altri guai: intanto è stata rinvenuta una struttura muraria di età moderna interferente con le opere progettate. Mentre è stata effettuata un’indagine geofisica che ha evidenziato la presenza di cavità sotterranee, in particolare di fronte alla oreficeria ed al ristorantino di via Sabbatini. Tenuto conto dell’evento imprevisto ed imprevedibile relativo al ritrovamento della struttura muraria, si sono appalesate durante gli scavi l’assenza di una rete di scarico delle acque reflue e la mancanza di allaccio alla rete fognaria. Mentre si è constatato che la fondazione dell’edificio storico aveva una larghezza superiore a quella ipotizzata in progetto. Non solo. Al fine di far entrare nel cortile dei giardini “Riz Ortolani“ un mezzo speciale compatibile con la presenza della piattaforma, si rendeva inevitabile prevedere un temporaneo allargamento dei due varchi d’ingresso.

Completate le demolizioni della vecchia scala si è reso necessario ridefinire con la Soprintendenza le modalità di risanamento delle facciate con un’apposita variante al progetto approvato ed appaltato e ora autorizzata dalla Soprintendenza. Reperite tutte le risorse necessarie per la completa realizzazione dell’opera, il direttore dei lavori ingegner Federico Paci, insieme all’ingegner Lorenza Malvagi ha firmato la modifica di variante con sottomissione della ditta Service AGM srl di Calvello (Potenza) per 353 mila euro. Termine di ultimazione dei lavori entro il 18 marzo 2024. La ripresa dei lavori è finanziata con l’iniziale ribasso d’asta per 46 mila euro e con un incremento del co-finanziamento comunale di 17 mila euro. Dovrebbe consentire di ultimare l’agibilità del "Pedrotti", chiuso ormai da alcuni anni. Sarebbe, alla fine, un’operazione da applausi. Vedere per credere.

Luigi Luminati