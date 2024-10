Riapertura folk per la Rebel House. C’è Appino, leader degli Zen Circus

Riapre i battenti, dopo una breve pausa estiva, Rebel House, la casa culturale di Pergola allestita nello storico palazzo Mattei Baldini, guidata dai direttori artistici Serena Pierfranceschi e Mattia Priori. Una ripresa in grande stile, perché stasera, alle 21.15, ci sarà un ospite musicale d’eccezione: Andrea Appino, leader degli Zen Circus. Accanto a lui, a inaugurare la terza stagione degli house concert, l’amico e collega Maestro (Francesco) Pellegrini. Appino, dal 1995, è penna, voce e chitarra degli Zen Circus, con i quali ha pubblicato 12 album, un ep, una raccolta e un romanzo autobiografico. Dopo l’uscita, lo scorso autunno, di ‘Humanize’, suo ultimo lavoro solista, l’artista regala ai fan un nuovo episodio che arricchisce la sua discografia di un’ulteriore gemma: il brano ‘Le vecchie maniere’, figlio del lavoro sull’ultimo disco che definisce "lungo e modernissimo".

Appino torna qui a una dimensione squisitamente folk, diretta, intima, pur rimanendo totalmente nel contemporaneo per quanto riguarda i temi. Insieme a Maestro Pellegrini – che a Rebel House indosserà i panni di intervistatore e accompagnatore musicale come già aveva fatto lo scorso febbraio con il cantautore e polistrumentista Motta – anche Appino dialogherà nel salotto di palazzo Mattei Baldini e si presterà a uno showcase intimo e tipicamente ‘rebel’. Un’occasione da non perdere per un ascolto, che si fa insieme privato e collettivo, di una delle voci più profonde, coinvolgenti e sentimentali del panorama italiano. Apertura porte alle 19,30. Biglietti disponibili sui canali social di Rebel House, su rebelhouse.it e su Liveticket.it.

Sandro Franceschetti