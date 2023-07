Riapre al pubblico dopo 4 secoli il Palazzo Ducale di Montebello

di Sandro Franceschetti

E’ una data storica quella odierna. Il Palazzo Ducale Della Rovere, a Montebello di Terre Roveresche, oggi aprirà i battenti ad un evento col pubblico, per la prima volta dopo tantissimi anni. Forse, addirittura, dal 17esimo secolo, quando la sorella dell’ultimo duca d’Urbino Francesco Maria II, Lavia Feltria Della Rovere, vi visse dal 1609 al 1632, tenendovi una splendida corte con ospiti illustri del mondo dell’arte, della poesia e della musica. Da allora, infatti, il palazzo passò attraverso varie proprietà private, più o meno blasonate.

Ora, invece, è patrimonio pubblico, perché nel settembre scorso il Comune l’ha acquistato, e dopo i primissimi lavori di sistemazione al piano nobile è pronto ad ospitare una tappa speciale del XX Festival di musica antica ‘Musicae Amoeni Loci’, che si terrà stasera dalle 21,15 (ingresso libero). L’amministrazione Sebastianelli ha comperato l’edificio, risalente al XIV secolo, a 473.450 euro, esercitando il diritto di prelazione nei confronti di una società romana che se l’era aggiudicato all’asta, per la stessa cifra, nell’ottobre 2021. Asta scaturita dalle vicissitudini finanziarie della Montebello srl di Carnaroli e Castellani, che l’aveva acquistato per 22milioni di vecchie lire all’inizio degli anni ’90, con l’obiettivo prima di farne un polo culturale e poi una struttura ricettiva.

Ma l’srl, che negli anni ha provveduto al completo restauro esterno e alla messa in sicurezza del tetto, nel 2019 è fallita e dopo varie aste andate deserte e la conseguente diminuzione della base di vendita - fissata inizialmente oltre il milione e poi, nel marzo 2021, a 630mila euro -, nell’ottobre 2021 è arrivato l’acquisto da parte di una società romana per poco meno di 474mila euro. Nei confronti della quale l’amministrazione di Terre Roveresche attivò subito la procedura per far valere il diritto di prelazione, in virtù del vincolo architettonico posto sul bene, chiudendo la partita nel settembre scorso col pagamento di 473.450 euro.

"Una scelta - evidenziano il sindaco Sebastianelli e l’assessore a cultura e turismo Patregnani – assunta per scongiurare la sua trasformazione in un albergo e farne, invece, un sito culturale. Non dimentichiamo che il palazzo rappresenta il sito più prestigioso, dopo quello di Urbino, dell’antico Ducato dei Montefeltro. Sulle volte di 4 stanze, per altro, sono conservate stupende decorazioni in stucco attribuibili al Brandani, così come il grande camino che troneggia nel salone principale. Il nostro progetto proseguirà con il restauro di tutta la parte interna". Intanto, i primissimi lavori sono stati eseguiti e oggi il palazzo spalancherà il suo portone al pubblico di ‘Musicae Amoeni Loci’, il cui programma è consultabile sulle pagine social della rassegna e del Comune.