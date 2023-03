Riapre al pubblico il punto permanente dedicato ai presepi

Ha riaperto in via Barocci, nelle cantine dell’oratorio delle Cinque Piaghe, il punto presepi permanente della Pro Loco. Aperto tutti i giorni a orario continuato, presenta quattro nicchie che si illuminano tramite una gettoniera che funziona inserendo 1 euro, e il visitatore ha a disposizione tre minuti per ammirare sette natività di vario genere, di cui tre nuove e una in più rispetto alle sei presenti nel 2022.

Si va da presepi tradizionali a tronchi scavati, da silhouette in legno a natività su tralci di vite. Inaugurato lo scorso luglio, il punto presepi ha riscosso subito successo presso i tanti turisti che percorrono la strada in direzione dei musei degli oratori e degli spettacolari scorci da cartolina. Temporaneamente smantellato in occasione del Natale per far spazio alla mostra delle “Vie dei Presepi“, riapre dunque ora tutti i giorni fino al prossimo novembre. Il punto presepi ospita anche una rara lapide in stile liberty di inizio ’900, con l’Allegoria della Pace, ritrovata nei locali durante gli ultimi lavori di sistemazione. Sopra le cantine, è aperto tutti i giorni l’oratorio delle Cinque Piaghe, visibile dall’ingresso tramite una cancellata, all’interno del quale sono esposti ancora per altri mesi le ricostruzioni di abiti rinascimentali realizzate da Atlier di Battista. La collaborazione tra Pro Loco Urbino e Confraternita di San Giuseppe prosegue dunque per la valorizzazione di tutto il complesso delle Cinque Piaghe e con esso di via Barocci, una delle strade turisticamente più importanti di Urbino.

g. v.