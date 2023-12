Riapre al pubblico la biblioteca “Lilliput“

La biblioteca “Lilliput“ di Urbino domani riapre i suoi spazi in una sede provvisoria. I nuovi spazi saranno in via Fratelli Rosselli, alla Casa delle Vigne, con inaugurazione dalle 15,30. “Lilliput“ è la biblioteca del Comune di Urbino, attiva e frequentata ampiamente da anni, dedicata ai più piccoli.

Infatti al suo interno si possono prendere in prestito gratuitamente libri, fare giochi e incontrarsi divertendosi ma anche per incentivare lo spirito della lettura e della conoscenza così come della socialità. Per informazioni è possibile contattare i numeri telefonici 333 7577075 oppure 0722 309274, ma anche scrivere una e-mail a biblio.urbino@comune.urbino.ps.it o rmagrini@comune.urbino.ps.it

fra. pier.