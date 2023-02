Riapre finalmente l’ambulatorio Torna il servizio di via Commandino

"Il 13 marzo è prevista la riapertura del punto prelievi e iniezioni di Via Commandino (zona piazza Redi)". L’annuncio è del consigliere regionale Andrea Biancani. Nel 2020 era stato chiuso per l’emergenza Covid. "Il centro prelievi e iniezioni è un punto di rifermento per l’assistenza sanitaria territoriale al servizio degli abitanti del quartiere e non solo – continua Biancani –. Quando nel 2020 Regione e Asur hanno chiuso il punto prelievi e iniezioni di Via Commandino, per trasformarlo durante il Covid nella base operativa delle Usca (Unità Speciale di Continuità Assistenziale), mi sono subito attivato per avere garanzie riguardo la riapertura terminata l’emergenza. La Regione, in risposta alla mia interrogazione, durante il Consiglio regionale ha fatto sapere che manterrà la promessa.

La Regione riaprirà il centro il 13 marzo, al termine di alcuni lavori volti a risolvere dei piccoli problemi di infiltrazione e rendere l’intero ambulatorio più accogliente". Sono decenni che l’ambulatorio di Via Commandino rappresenta un punto di riferimento significativo, in particolare per tante persone anziane e per persone con disabilità che periodicamente necessitano di effettuare prelievi o iniezioni e non hanno facilità di spostarsi da una zona all’altra della città.

"I cittadini – conclude il vicepresidente del Consiglio regionale, Biancani – hanno sempre trovato personale accogliente e preparato con il quale si era instaurato anche un rapporto di fiducia. Per questo anche i sindacati dei pensionati e le associazioni avevano manifestato il proprio disappunto alla notizia della temporanea chiusura. Nel 2020, Asur e Regione decisero in tal senso a causa della necessità di individuare uno spazio adatto ad ospitare il personale sanitario impegnato nell’assistenza domiciliare durante l’emergenza Covid".