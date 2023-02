Riapre il cantiere a Villa Fastiggi. Stadio: si cerca soluzione

Sono ripresi i lavori a Villa Fastiggi, nel centro sportivo che diventerà la casa della Vis. Ieri con l’ausilio di un trattore è stato spianato il fondo dei campi dove compare il primo strato, quindi è stato srotolato il manto erboso in sintetico che andrà a ricoprire i campi: "Per stendere il tappeto di erba sintetica – spiega l’assessore Pozzi – abbiamo bisogno di tempo e di una temperatura che ancora non è ottimale". La giunta sta cercando soluzioni anche a due delle emergenze dello stadio Benelli. La prima è quella del fondo del "Benelli" che sarà interamente rifatto grazie ai 900 mila euro già stanziati. "Abbiamo approvato lo studio di fattibilità – conferma Pozzi – e il progetto preliminare, andiamo avanti con il progetto definitivo in modo tale da affidare i lavori per la primavera ed essere pronti a partire con la fine del campionato. Avremo così un sintetico di ultima generazione. Come anticipato dal sindaco, il campo verrà avvicinato alla tribuna coperta di circa tre metri e mezzo. In questo modo le torri faro non dovranno essere spostate. L’intenzione è spostare di conseguenza in avanti anche la nuova tribuna Prato coperta". Il presidente di Aspes Luca Pieri aggiunge: "Come detto dal sindaco, stiamo valutando ogni aspetto. L’obiettivo è demolire la vecchia Prato, costruire lì la sede Aspes con nuovi servizi igienici e circolo dei tifosi. Senza escludere altri interventi che al momento abbiamo bisogno però di valutare. Un mese e saprete tutto, ma c’è la volontà politica dell’Amministrazione e di Aspes di fare il meglio".

d.e.