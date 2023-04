Riapre il ponte a Pergola Era chiuso da più di 7 mesi

di Sandro Franceschetti

Ottima notizia, molto attesa sia dai cittadini pergolesi che da coloro che frequentano la città dei Bronzi per lavoro o che vi transitano per raggiungere altre località. Il grande ponte all’ingresso di via Kennedy, principale via di ingresso per raggiungere il centro, ma anche la zona industriale verso Pantana e per dirigersi a Sassoferrato e a Fabriano, chiuso all’indomani della disastrosa alluvione del 15 settembre scorso, verrà riaperto al traffico entro questo fine settimana o, al più tardi i primissimi giorni della prossima.

A confermare l’imminente eliminazione degli sbarramenti che da 7 mesi e 10 giorni impediscono la circolazione dei veicoli sul viadotto, è il sindaco Simona Guidarelli: "Finalmente siamo alle battute finali. Nei giorni scorsi sul manufatto sono state effettuate le prove di carico, che hanno seguito temporalmente i lavori di ristrutturazione da parte della Provincia di Pesaro e Urbino, riguardanti anche il rinforzo delle travi laterali con le fibre di carbonio. Adesso manca l’asfaltatura e il rifacimento della segnaletica che meteo permettendo, saranno eseguite in pochi giorni. Dopodiché, il ponte tornerà ad essere fruibile e di ciò dobbiamo ringraziare l’Ente di via Gramsci e i suoi tecnici".

Guidarelli non dimentica le problematiche che la chiusura del manufatto ha comportato: "Certamente, cittadini e imprenditori hanno dovuto subire un disagio importante, ma non c’era altra soluzione per intervenire in maniera strutturale sul viadotto e ora è confortante sapere che è stato rinforzato in modo significativo, garantendo la necessaria sicurezza per chi deve attraversarlo in auto e anche con i mezzi pesanti".

Il ritorno alla fruibilità di questo manufatto, segue la riapertura di altri tre ponti pergolesi che erano diventati off-limits dopo il 15 settembre: quelli di Bellisio Solfare, lungo la strada comunale che conduce a Percozzone e quello in località Cotarda, entrambi ripristinati a metà novembre; e il ponte di località Pantana, nuovamente utilizzabile dal 14 gennaio scorso. Ma i problemi scaturiti dal fenomeno alluvionale non sono terminati: a distanza di oltre 220 giorni, ben 11 famiglie sono ancora fuori dalle loro abitazioni, rese inagibili da acqua e fango. Quasi tutte del quartiere Delle Tinte, il più colpito dall’esondazione del Cesano.